De la Rosa se despide de la política municipal: «No habrá nada que supere haber sido alcalde de tu ciudad» El hasta ahora portavoz del PSOE en Burgos, Daniel de la Rosa, ofrece una rueda de prensa de despedida tras catorce años en el Ayuntamiento antes de dar el salto a la política autonómica

El todavía portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha ofrecido hoy su última rueda de prensa como concejal, días antes de que formalice ante el Pleno municipal su renuncia al acta para centrarse en la política autonómica. Lo ha hecho visiblemente emocionado, haciendo un repaso de sus catorce años como corporativo y asegurando que «no habrá nada que supere el orgullo, honor y satisfacción que haber sido alcalde de tu ciudad».

«¿Quién me lo iba a decir a mí cuando con apenas veintiséis años me emocionara por primera vez a la hora de recoger ese acta de concejal y formar parte de la corporación municipal?», ha asegurado.

En este sentido, y a pesar de haberse sumado meses atrás al proyecto de Carlos Martínez en el PSOECyL, De la Rosa ha insistido en que «nunca dejará de ser un municipalista allí donde esté». Lejos de ello, ha insistido en que eso fue precisamente lo que le «sedujo» del proyecto del propio Martínez, que ha puesto el concepto municipalismo como eje de su política autonómica.

«Angel Olivares fue el mejor alcalde que ha tenido Burgos» Daniel de la Rosa

De la Rosa desembarcó en el Ayuntamiento de Burgos en 2007 con apenas 26 años y de la mano de Ángel Olivares, al que ha calificado como «el mejor alcalde que ha tenido Burgos». En aquella corporación se encontró con «la política que esperaba, la del discurso útil, la de la política exigente pero basada en el acuerdo, en el diálogo, a pesar de que había una mayoría absoluta del PP que presidía por entonces el alcalde Aparicio». «Era una corporación y un Pleno en el que había un altísimo nivel dialéctico desde el punto de vista parlamentario», ha señalado.

Tras terminar ese mandato en 2011, De la Rosa regresó a la empresa privada y cuatro años después, en 2015, volvió al Ayuntamiento, pero en esa ocasión como líder de los socialistas burgaleses tras vencer en las primarias a Esther Peñalba. Aquel mandato finalizó con Javier Lacalle gobernando en minoría gracias al apoyo del PSOE en aspectos clave.

Ya en 2019, De la Rosa acabaría siendo alcalde de Burgos tras ganar las elecciones y no consumarse el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. Una circunstancia que no pudo repetirse tras los comicios de 2023, en los que el PSOE volvió a ganar, pero PP y Vox sí que alcanzaron un acuerdo para que Cristina Ayala fuera alcaldesa.

«Cuando pasas de ser concejal raso a portavoz en la oposición, a alcalde y vuelves a la casilla de salida, la etapa ha acabado» Daniel de la Rosa

«Ese hecho fue determinante porque cuando tú inicias una etapa en tu vida profesional, política, para mí es como un círculo, y cuando das la vuelta completa, cuando pasas de ser concejal raso a portavoz en la oposición, a alcalde y vuelves a la casilla de salida, la etapa ha acabado, ha terminado, el ciclo se acaba, no es natural, no es lógico, volver a concurrir cuando pierdes la alcaldía», ha reconocido.

En este sentido, el hasta ahora líder de los socialistas burgaleses ha querido recordar a Antonio Fernández Santos, a quien ha calificado de «padre político». «Ha sido la persona que más me ha apoyado, me ha ayudado y me ha protegido en este Ayuntamiento, con el que he estado compartiendo muchos años como compañero y como jefe de Gabinete». En el actual mandato, no pudo ser alcalde, lamentó, a pesar de lograr 12 concejales debido al pacto de Gobierno alcanzado entre el PP y Vox.

«Tenía clara la decisión de no continuar»

A la vista de esa circunstancia, De la Rosa ha reconocido que ya entonces tomó la decisión de «no continuar». De hecho, ha reconocido que «al cabo de unos meses» tuvo «alguna opción de abandonar el barco», pero mantuvo su compromiso de «no irse a las primeras de cambio», ya que eso suponía «una falta de respeto absoluta»

Así, ha relatado relató que se comprometió a mantenerse como concejal en el Ayuntamiento de Burgos «hasta que llegara el próximo ciclo electoral» y «provocar un cambio y una transición que ha sido modélica», en la que el PSOE «ha demostrado que ha sido capaz de rearmar su proyecto político para ciudad de Burgos», liderado en este caso por Josué Temiño.

«Tuve alguna opción de abandonar el barco antes, pero era una falta de respeto» Daniel de la Rosa

En este sentido, De la Rosa ha insistido en que «tenía claro» que «tenía que aguantar el tipo hasta que se abriera un nuevo ciclo electoral», que se abre ahora con las elecciones autonómicas. «Y no tenía decidido si iba a concurrir, como haré seguro, a las primarias para intentar formar parte de esa candidatura del Partido Socialista a las Cortes de Castilla y León, porque no tenía la decisión tomada, si iba a sentirme motivado en el ámbito autonómico, en el nacional, no lo sabía».

En este contexto, ha reconocido la invitación de Carlos Martínez para sumarse a su proyecto fue el punto «determinante». «Es en ese momento en el que ya tomo la decisión», ha asegurado.

Ambiciones colmadas

«Tenía colmadas mis ambiciones de haber sido alcalde de esta ciudad» y «tengo derecho como socialista y como político a trasladar toda esa experiencia, ese talento, el que sea, hasta el nivel que cada uno considere que tengo, esa capacidad de trabajo, y esa ilusión que he vuelto a recuperar en otro proyecto diferente y difícil, tanto más que éste».

Finalmente, Daniel de la Rosa ha confiado en que Josué Temiño «recupere la relación, el diálogo y ciertos consensos» con la alcaldesa, Cristina Ayala, a quien ha solicitado que «tenga en cuenta las opiniones del PSOE por su experiencia».