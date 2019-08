Servicios Sociales aprueba cerca de medio millón de euros por facturas pendientes correspondientes a contratos sin licitar Centro Cívico Gamonal-Norte. / BC Sonia Rodríguez, concejala de Asuntos Sociales, explica que hay contratos, como el de los Centros Cívicos, que caducaron en 2017 y no se han sacado a licitación AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Miércoles, 28 agosto 2019, 08:11

El Consejo de la gerencia municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado hoy más de una decena de puntos del orden del día relativos a reconocimientos extrajudiciales de crédito para proceder al pago de facturas. En total, estas facturas pendientes de pago alcanzaban casi el medio millón de euros. «Unos 470.000 euros», según confirma Sonia Rodríguez, concejala de Asuntos Sociales.

Las facturas pendientes de cobro correspondían, como ha aclarado Rodríguez, a fechas anteriores a la entrada del PSOE al Gobierno del Ayuntamiento burgalés. «Los reconocimientos extrajudiciales de crédito se han aprobado sin problema porque, además, las fechas son anteriores a nuestra llegada al Gobierno municipal», explica la edil.

Lo que destaca Rodríguez es lo que esto implica, «los reconocimientos extrajudiciales de crédito reflejan que los contratos municipales se han ido agotando y terminando, incluso las prórrogas, y las actuaciones no se han vuelto a contratar». Es decir, las empresas han seguido prestando sus servicios al Ayuntamiento pero no se han realizado los nuevos pliegos de los contratos ni estos, por tanto, se han sacado a licitación. Como señala Rodríguez esto sitúa también a la administración municipal en una situación de debilidad frente a las empresas que prestan estos servicios «porque no hay contrato que les vincule».

Por tanto, estas facturas corresponden a los servicios que las empresas han prestado aunque su contrato hubiese concluido. «Esto es una muestra de que tenemos que dar un buen empujón a una gran parte del trabajo administrativo porque lo lógico es que los servicios estén contratados», apunta Rodríguez.

Ahora, el nuevo equipo de Gobierno tiene que licitar estos contratos. «Muchos de ellos ya debería estar, algunos llevan caducados mucho tiempo», explica la edil. Algunos contratos se podrán sacar a licitación antes de final de año pero otros no será posible. Un ejemplo de estos últimos es el de los servicios que se prestan en los Centros Cívicos, un contrato que está finalizado desde 2017. En esta caso, Rodríguez apunta que «sí es verdad que se intentó licitar pero se impugnó por parte de alguna empresa y hubo una sentencia que lo echó para atrás pero eso fue hace un año y seguimos igual», lamenta.

Rodríguez reconoce que tienen por delante «mucho trabajo de puesta al día, que no solo se da en esta área, y nos está llevando muchos quebraderos de cabeza para poner el Ayuntamiento al día pero es lo que hay que hacer porque no se puede funcionar de esta manera».