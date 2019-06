¿Quién es quién en el nuevo Ayuntamiento de Burgos? (XIII) Temiño: «Me gustaría desplazarme por una ciudad más peatonal, más accesible, con gran presencia de ciclocalles y carriles bici» Josué Temiño / Aythami Pérez Nuevos concejales del Ayuntamiento de Burgos «He decidido entrar en la política municipal porque me apasiona y me creo el proyecto del PSOE para nuestra ciudad», asegura el concejal socialista CÉSAR CEINOS Burgos Lunes, 24 junio 2019, 14:25

El concejal más joven de la Corporación es Josué Temiño. Tiene 33 años y esta casado. Actualmente trabaja en una pequeña empresa de asesoramiento agrícola que fundó el mismo tras formarse como Ingeniero Técnico Agrícola en la Universidad de Burgos.

-¿Desde cuándo milita en política?

- Siempre he sido simpatizante del PSOE y tras el 15M, cuando mi partido no estaba en sus mejores horas, decidí dar el paso y afiliarme. No era casta. Gracias a los gobiernos de Zapatero pude obtener becas y seguir con mis estudios. Sentí que era el momento de sumar, de aportar, y de participar para cambiar la situación que se vivía en ese momento en nuestro país.

-¿Por qué ha decidido entrar en la política municipal?

- Fue Daniel de La Rosa quién me invito a conocerla. Él quiso que fuese el secretario de comunicación y redes sociales de la Ejecutiva Municipal del partido y desde entonces llevó conociendo el día a día de nuestro ayuntamiento gracias a él y al resto de compañeros concejales, que han realizado un trabajo espectacular durante estos últimos cuatro años. He decidido entrar en la política municipal porque me apasiona y me creo el proyecto del PSOE para nuestra ciudad, porque considero que Burgos necesita personas que trabajen para sus ciudadanos y se comprometan con sus instituciones. Quiero una ciudad sostenible, solidaria, feminista y que apueste por el talento joven.

-¿Qué quiere aportar al Ayuntamiento de Burgos?

- Aportaré mis conocimientos, mi experiencia profesional y mi juventud. Quiero que mi generación se vea reflejada en el salón de plenos, que se hable de empleo, de medioambiente, de vivienda, de deporte, de ocio y de cultura. Que exista contacto directo con el ciudadano, con la comunicación, con cualquier asociación u organización y que la participación ciudadana sea algo habitual e imprescindible en el Ayuntamiento. En definitiva, quiero que nuestro programa electoral que el pasado 26 de Mayo fue apoyado por 33.094 burgaleses en una jornada electoral histórica, se pueda ejecutar y desarrollar durante los próximos cuatro años.

-¿Cómo se desplaza por la ciudad?

- En coche, autobús urbano, andando y en bicicleta.

«Quiero que nuestro programa electoral que el pasado 26 de Mayo fue apoyado por 33.094 burgaleses en una jornada electoral histórica»

-¿Cómo querría desplazarse por la ciudad?

- Me gustaría desplazarme por una ciudad más peatonal, más accesible, con gran presencia de ciclocalles y carriles bici y con un transporte público y privado con el que se consiga reducir las emisiones de dióxido de carbono.

-¿A qué dedica el tiempo libre?

- Me gusta mucho viajar y conocer diferentes culturas, la comunicación y las redes sociales, colaboro con alguna ONGD, me gustan las plantas, ir al cine, cocinar, salir con la bicicleta, y cuidar y disfrutar de mi familia y amigos.

-¿Cuál es su lugar preferido de Burgos?

- La terraza de El Vagón del Castillo.

-¿En qué barrio de Burgos reside?

- En el Casco Alto Histórico.

-¿Prefiere la morcilla de Burgos o la cecina de San Pedro de la Fuente?

- La morcilla de Burgos.

-¿Sabe por qué se celebra el Curpillos?

- Se celebra la victoria que tuvieron los cristianos sobre los musulmanes en la Batalla de las Navas de Tolosa.

-¿En el futuro se ve como alcalde?

- No. Ser alcalde significa dedicarte por completo a la actividad política. Renunciar a mi vida laboral no está en mis planes.