El tradicional Pleno de los niños y niñas de Burgos culminará el Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre Además de este tradicional pleno, habrá teatro y charlas para conmemorar este día internacional

Julio César Rico Burgos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:17

Como es habitual desde hace años, la ciudad de Burgos se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Infancia cuál la celebración del Pleno del Consejo de Infancia, que se celebrará el 20 de noviembre a las 18.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos, con todo rigor ceremonial y que va a permitir a niñas y niños de la ciudad tomar acuerdos importantes en materia de protección infantil

El concejal de Familia, Infancia y Mayores del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha presentado este martes la programación con motivo del 2025. Se trata de una cita que se repite cada año y que este año, además se incorpora la celebración de una charla coloquio y una obra teatral

López ha recordado que esta conmemoración se enmarca en la 'Convención sobre los Derechos del Niño de 1989', un «instrumento en materia de derechos humanos» relativos a la infancia más universal. Ha insistido en que la jornada busca garantizar los derechos de los niños y de las niñas, que es una «responsabilidad de toda la sociedad». La jornada quiere poner de relieve aspectos que «amenazan el bienestar y desarrollo de la infancia». A su juicio, «garantizar los derechos de la infancia no es sólo una obligación legal, sino un imperativo ético».

López ha recordado que desde su área de Gobierno ha existido siempre un «compromiso claro y directo» en conseguir mejorar estos retos que acucian a la sociedad» y ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de «construir una ciudad verdaderamente amiga de la infancia». En este punto ha indicado que Burgos cuenta con el título de Ciudad Amiga de la Infancia» -ahora en fase de renovación-.

Además del Pleno del Consejo de Infancia, que se celebrará el 20 de noviembre, entre las novedades de esta edición figura una conferencia sobre 'Crianza Positiva: Primeros vínculos que apoyan la crianza de los hijos e hijas en la adolescencia'. Tendrá lugar el 13 de noviembre, impartida por la psicóloga sanitaria Natalia Sanza y el psicólogo Víctor Merino, de la Fundación Candeal. También se representará la obra teatral 'Dejadme ser niño, niña', a cargo de la compañía Teatro Margarito y Cía, el 20 de noviembre en el Centro Cívico Río Vena; y el 27 de noviembre en el Centro Cívico Gamonal Norte, ambas a las 18.00 horas.

López ha subrayado que desde la concejalía se celebran a lo largo del año de talleres de creatividad, deporte y convivencia, como pueden ser los campamentos urbanos.

