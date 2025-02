La UBU analizará la situación de la juventud burgalesa El estudio busca conocer «qué es lo que hace que el talento no se quede en Burgos y no se retenga»

La Sociedad de Promoción (ProBurgos) ha encargado a la Universidad de Burgos un análisis para detectar dinámicas de movilidad, participación y retención del talento juvenil en el marco del Plan de Talento que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Burgos, según ha informado la presidenta de la entidad, Andrea Ballesteros.

Este análisis es una «primera tarea» y un estudio de «dónde» está Burgos y de dónde y cuáles son «los objetivos concretos» que se quieren plantear como ciudad. Además, tendrá un «enfoque demoscópico» que dará una foto fija para plantear «los retos principales de la ciudad de Burgos», que permitan retener «talento».

Un Plan de Talento que «no habla solo de los egresados», ha precisado Ballesteros, sino que los hace «en conjunto de todo». El programa busca conocer «qué es lo que hace que el talento no se quede en Burgos y no se retenga». No es solo «una encuesta de titulados», sino que afectará a otros jóvenes y adolescentes en otras esferas. El importe de estas consultas «es de 14.520 euros» y estará terminado en «cuatro meses».

Se va a hacer a través del Centro de Investigaciones en Desarrollo Rural (CIDER), de la Universidad de Burgos. Ese estudio determinará desde dónde se parte para «plantear unos objetivos concretos y unas estrategias» que permitan llegar a ese fin. Colectivos y asociaciones, como la Cámara de Comercio, FAE, la FEC, las fundaciones, de Caja Círculo y Caja de Burgos, las universidades, el Consejo de la Juventud de Burgos, y otras entidades que participan en la fase inicial del Plan de Talento han reclamado esta acción que ahora se lleva a cabo.

Cultura y turismo

ProBurgos también ha dado cuenta en el Consejo de que ha seleccionado a dos personas para llevar la responsabilidad de técnico de Turismo y de otra de técnico de Cultura. Dos personas cuya selección ha tenido lugar tras superar con la mejor calificación cuatro ejercicios.

A ellas les corresponderán las «competencias relativas a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031», ha afirmado. Aún queda por cubrir «un puesto vacante relativo a la gestión del suelo», ha recordado Ballesteros. ProBurgos ha dado cuenta también del protocolo con la Universidad de Burgos (UBU) para «utilizar las diferentes sinergias» entre la entidad educativa y la ProBurgos «para potenciar la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Este grupo tiene un foco «europeo con una alianza entre ocho universidades» internacionales.