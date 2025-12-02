El Ayuntamiento de Burgos actuará en los solares de Serramagna y Procurador para ordenar el aparcamiento En esta zona del barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas existe un improvisado aparcamiento, lleno de baches, tierra y barro en el que en parte actuará el Ayuntamiento en 2026

Julio César Rico Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 07:21 | Actualizado 07:40h. Comenta Compartir

Encontrar un lugar para estacionar el vehículo a determinadas horas del día en las traseras de la calle Zamora, en la parte que da a las calles Serramagna y Procurador, se convierte en una gimkana para salvar charcos, socavones y desniveles. Por eso, la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, tras la insistencia vecinal, ya se ha puesto a trabajar para intentar «resolver una problemática» que va más allá de la simple actuación en la zona.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, informaba días atrás de que la zona está salpicada «por parcelas de titularidad particular y otras que son del Ayuntamiento» de Burgos. El equipo técnico de la Gerencia está trabajando para intentar «ordenar todo ese aparcamiento», con un estilo «similar» a lo que se ha hecho en el barrio de Vista Alegre, junto al Hospital Universitario, y que también días atrás inauguraba la alcaldesa, Cristina Ayala.

Manso precisaba que la «problemática es distinta». Se trata de llevar a cabo trabajos sobre terrenos construibles «y solares con aprovechamiento», por tanto hay que ordenarlo «con otros parámetros». Una de las ideas es «vallar alguna de las parcelas y urbanizar el resto». En concreto hay una parcela municipal y otras tantas de titularidad privada.

La idea que maneja la Gerencia de Urbanismo es ordenar la zona y dotar de estructuras suficientes, caso del aparcamiento, para vecinos y visitantes de este barrio, que ha experimentado un importante crecimiento. El presidente de Urbanismo insistía en la importancia que tiene para el equipo de Gobierno de Burgos invertir en barrios periféricos, más allá de lo que hace en el centro.

Se busca esa solución técnica, aunque no ha podido precisar el vicealcalde y presidente de la gerencia del tiempo que se va a tardar en realizar esa ordenación y lanzar un proyecto. La idea es que se pueda empezar a realizar todos estos trabajos en 2026, según confirmaba.

Temas

Urbanismo

Aparcamiento