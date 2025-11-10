Bicibur sigue creciendo en Burgos: un 3,3% más de usuarios en el último año A finales de septiembre se contabilizaban 1.644 usuarios activos en el servicio municipal de préstamo de bicicletas, que mantiene una tendencia al alza tras incorporar los préstamos por días sueltos

Las bicicletas no son sólo para el verano, aunque evidentemente es el momento del año en el que más se dejan ver, sobre todo en una ciudad como Burgos, donde las inclemencias meteorológicas suponen, sin duda, un hándicap para moverse sobre dos ruedas durante parte del año.

No obstante, el uso de la bicicleta y el patinete eléctrico continúa creciendo en la ciudad del Arlanzón en todas sus vertientes, incluida la de las bicicletas de alquiler, con un gran protagonista: Bicibur, un servicio que comenzó a funcionar allá por 2012 y que está plenamente consolidado en el imaginario colectivo de la ciudad.

De hecho, y tras superar -como muchos otros servicios- la crisis sanitaria de la covid-19, Bicibur continúa creciendo de manera paulatina, tal y como muestran los datos aportados por Bicalia, empresa responsable de la prestación del servicio, que indican un progresivo incremento del número de usuarios en los últimos años.

15 Euros La cuota anual del servicio de Bicibur es de 15 euros, mientras que el préstamo por 24 horas cuesta tres euros y el préstamo por dos días cuesta cinco euros.

De acuerdo a las cifras de oficiales, Bicibur contaba con un total de 1.644 usuarios activos a finales de septiembre, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al mismo momento del año pasado y marca un nuevo máximo desde antes de la pandemia.

En este sentido, cabe destacar dos aspectos, como son la capacidad de retención de usuarios antiguos y la capacidad de atracción de nuevos usuarios. Dos aspectos en los que Bicibur continúa creciendo de manera progresiva.

Así, en lo que va de año se han contabilizado 951 renovaciones y 358 nuevas altas, cifras en ambos casos muy positivas. Como curiosidad, buena parte de esos movimientos se concentran en el mes de septiembre, cuando se retoma la actividad escolar e institucional tras el verano.

Eso sí, a pesar de que buena parte de los usuarios activos son jóvenes, la edad media de los registrados en el sistema es de 40,5 años, un índice mucho más elevado que el que cabría calcular si se analizara al conjunto de usuarios de bicicletas y patinetes de la ciudad que no sean usuarios de Bicibur.

Préstamos por días

En todo caso, la mayor novedad de los últimos ejercicios no viene por esa parte, sino por la progresiva implantación del alquiler de bicicletas por días, una alternativa demandada sobre todo por turistas durante mucho tiempo que ya es una realidad tangible, sobre todo en los meses estivales. Así, en lo que va de año se han registrado un total de 1.019 abonos de un día y 80 de dos días.

En ambos casos, la estadística dibuja una significativa tendencia al alza, duplicando en algunos meses los registros del mismo periodo del año anterior y con picos de hasta 184 abonos diarios en el mes de junio, o lo que es lo mismo, seis al día.

Esas dos nuevas modalidades están ayudado a mantener el nivel de préstamos en índices positivos. Entre enero y septiembre de este año, el servicio de Bicibur registró más de 33.500 préstamos, repartidos de manera más o menos estable a lo largo del año, pero con picos entre mayo y julio por razones evidentes. Así, en junio se contabilizaron 5.146 préstamos, con una media de 171,5 al día, el mejor registro del año.

Y todo ello en un contexto en el que el servicio cuenta con 25 bancadas repartidas por la práctica totalidad del casco urbano y con 148 bicicletas en circulación, con una media de 6 bicicletas por estación de préstamo.