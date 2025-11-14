De La Bohème a Beethoven: Burgos despliega una programación cultural diversa de diciembre a junio El Ayuntamiento de Burgos ha destinado un presupuesto de 310.180 euros en cachés, alquileres y derechos de autor

Joven Orquesta Sinfónica de Burgos participará en la puesta en escena de 'La bohème'.

Viernes, 14 de noviembre 2025

El Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha aprobado la nueva programación de artes escénicas y música para el periodo diciembre de 2025 - junio de 2026, una oferta cultural que consolida a Burgos como referente escénico en Castilla y León y que reúne grandes producciones líricas, estrenos absolutos, conciertos sinfónicos, danza, circo y teatro, además de los festivales ya tradicionales de la ciudad. El precio de las entradas para espectáculos familiares a partir de 4 euros y precios reducidos en conciertos y espectáculos escénicos.

El Ayuntamiento de Burgos destinará a esta temporada 168.830 euros en cachés artísticos, 125.500 euros en alquileres del Fórum Evolución y 15.850 euros en derechos de autor, lo que supone un total de 310.180 euros de inversión municipal.

El ciclo arranca el 7 de diciembre de 2025 con la ópera 'La Bohème' dentro de la IV Temporada Lírica de Burgos, a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos y el Coro de la Temporada Lírica. El mes incluye también el concierto del XX aniversario de la OSBu, espectáculos familiares, teatro, y el estreno del espectáculo multidisciplinar Sinfonía electrónica.

En enero de 2026, el Teatro Principal acoge circo familiar, conciertos, teatro clásico con Antígona y música actual con la gira de Ángel Stanich, además del XXVI Festival Escena Abierta, en colaboración con la UBU y Fundación Caja de Burgos. En cuanto a la programación de febrero reunirá propuestas para todos los públicos, como el concierto de San Lesmes, teatro para público joven, un concierto familiar de la OSBu, teatro-clown y compañías de referencia como La Zaranda.

En marzo de 2026 destacan el Concierto de Cuaresma, el ciclo Música de Pasión, la programación de danza de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y un nuevo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Burgos, además del XXIX Ciclo de Teatro Joven.

El mes de abril incluye la celebración del Día Mundial del Circo, la ópera de la V Temporada Lírica, nuevas propuestas teatrales y una gala de danza con coreógrafos ganadores del Certamen Burgos-Nueva York.

En mayo de 2026, el protagonismo lo toman el Festival Internacional de Títeres, la llegada de la Compañía Nacho Duato, varios conciertos corales, un recital de piano dedicado a Federico Olmeda y el teatro Los lunes al sol. La temporada culmina con la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Burgos en el último concierto de abono.

La programación cuenta con la colaboración de Fundación Caja de Burgos, Universidad de Burgos, Junta de Castilla y León, Federación Coral Burgalesa, Diputación Provincial, CFIE Burgos, Comité de Folclore y otras entidades culturales locales.

Programación

DICIEMBRE

Domingo 7 y lunes 8. 19:30 h. IV TEMPORADA LÍRICA DE BURGOS. Ópera. 'La bohème' (Música: Giacomo Puccini. Libreto: Giuseppe Giacosa y Luigi Illica). Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Coro de la Temporada Lírica de Burgos (director: Juan Gabriel Martínez Martín). Dirección de escena: Francisco Javier Sariot Marquina. Dirección musical: Pedro Bartolomé Arce. Teatro Principal de Burgos. Zona A: 30 €, Zona B: 24 €, Zona C: 15 €, Zona D: 12 € (+ comisión de venta por internet). Programación conjunta Fundación Caja de Burgos y Ayuntamiento de Burgos.

Domingo 14. 19:30 h. Concierto del XX ANIVERSARIO de la OSBu. Orquesta Sinfónica de Burgos. Piano solista: Rubén Ramiro. Director: Iván Martín. Suite n.º 1 de 'El mozo de mulas' (adaptación de Antonio Martín. Estreno absoluto) y Evocaciones (Cuadros de danza campesina n.º 2) de Antonio José (edición OSBu). Über Sternen 4 de Alejandro Yagüe (estreno absoluto). Fórum Evolución Burgos (Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Zona A: 20 €, Zonas ByC: 15 € (+ comisión de venta por internet). Temporada 2025-2026 (2º concierto de abono). Programación del Ayuntamiento de Burgos.

Jueves 18. 19:30 h. Concierto. Unidad de Música de la División San Marcial. Director: José Javier Bascoy Iglesias. Teatro Principal. Entrada con invitación.

Sábado 20. 20:30 h. Teatro. Morfeo Teatro: «Valentina en el limbo» de Francisco Negro. Teatro Principal de Burgos. Entrada:10 € (+ comisión de venta por internet). Duración aproximada: 1 h. 20 min. Red de Teatros de Castilla y León.

Domingo 21. 19:30 h. Concierto de Navidad. Banda Ciudad de Burgos. Director: Héctor Gómez Sorrigueta. 'Quintaesencia'. Obras de grandes musicales y música navideña Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet).

Viernes 26. 17:00 y 19:30 h. Teatro musical familiar. Evita Produce: «Hadas, el musical» de Eva Manjón y Juanjo Molina. Teatro Principal. Entrada: a confirmar (+ comisión de venta por internet). Para público familiar. Duración aproximada: 1 h. 30 min.

Sábado 27. 19:30 h. Teatro. Bambalúa Teatro: «Cid the de Clown». Teatro Principal. Entrada: 5 €. (+ comisión de venta por internet). Para todos los públicos. Duración aproximada: 1 h.

Martes 30. 20:30 h. Espectáculo Multidisciplinar Estreno. Pure y Joven Orquesta Sinfónica de Burgos: «Sinfonía electrónica. Un viaje musical entre lo clásico y lo contemporáneo». Teatro Principal. Entrada: a confirmar € (+ comisión de venta por internet). Para todos los públicos.

ENERO

Sábado 3. 17:30 y 19:30 h. Circo familiar. Innovarte Creaciones Artísticas: «Gala de circo». Con Garrapete (clown, música y presentación), Amaya Goñi (trapecio), Luichi Leal (diábolo con luz), Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen (acrobacia, malabares y danza). Teatro Principal. Zona A: 10 €. Zona B: 8 €. Zona C: 5 €. Zona D: 4 € (+ comisión de venta por internet). Para público familiar. Duración aproximada: 1 h.

Sábado 24. 20:30 h. Concierto. Trío Eldorado: «Cruzando el charco en clave de sol». Canciones de España e Hispanoamérica. Teatro Principal. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Viernes 30. 20:30 h. Teatro. Líquido Teatro: «Antígona» de Sófocles. Teatro Principal. Zona A: 15 €. Zona B: 12 €. Zona C: 7,50 €. Zona D: 6 € (+ comisión de venta por internet). Duración aproximada: 1 h. 30 min.

Sábado 31. 20:30 h. Conicerto. Ángel Stanich. «Gira (aún) sin nombre». Teatro Principal. Entrada a confirmar (+ comisión de venta por internet).

FEBRERO

Domingo 1. 19:30 h. S. Lesmes 2025. Concierto. Banda Ciudad de Burgos. Director: Héctor Gómez Sorrigueta. Danzas iberoamericanas y selección de zarzuelas. Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet).

Viernes 6. 20:30 h. Teatro Pituister y Hese-Papa Veca: «Cultura en movimiento» Teatro Principal. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). Para público joven y adulto. Duración aproximada: 1 h.

Domingo 8. 18:30 h. Concierto familiar. Orquesta Sinfónica de Burgos. Actores: Santiago Herranz, María José Ugarte, Luis Miguel Robles y Elena Álvarez. Director: Iván Martín. VA, PENSIERO (Verdi, músico y hombre). Teatro Principal de Burgos. Entrada: 10 €. Temporada 2025-2026 (concierto fuera de abono).

Domingo 15. 18:30 h. Teatro-clown familiar. Teatro La Sonrisa: «Chiflados». Teatro Principal Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet). Para público familiar a partir de 6 años. Duración aproximada: 1 h. Red de Teatros de Castilla y León.

Sábado 21. 20:30 h. Teatro. La Zaranda: «Todos los ángeles alzaron el vuelo». Teatro Principal. Entrada: 15 € (+ comisión de venta por internet). Red de Teatros de Castilla y León. Duración aproximada: 1 h. 25 min.

Viernes 27. 19:30 y 21:00 h. Teatro. Molécula Escénica: «Baby Jaimy». Entrada: 10 €. Escenario del Teatro Principal. Aforo limitado Para público joven y adulto. Duración aproximada: 40 min.

MARZO

Domingo 1. 19:30 h. Concierto. Orquesta Sinfónica de Burgos. Director invitado y violonchelo solista: Wolfgang Emanuel Schmidt. Serenata para cuerdas en mi menor, op. 20 de Edward Elgar. Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en do mayor, Hob. VII B1 de Franz Joseph Haydn. Suite para orquesta de cuerdas de Leos Janáček. Fórum Evolución Burgos (Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Zona A: 20 €, Zonas ByC: 15 € (+ comisión de venta por internet). Temporada 2025-2026 (3er concierto de abono).

Viernes 6. 19:00 h. Teatro familiar. La Pera Limonera: «Rucs, el maleficio del brujo» Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet). Para público familiar a partir de 5 años. Duración aproximada: 1 h.

Domingo 8. 19:30 h. Concierto. Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Director y programa a confirmar. Teatro Principal de Burgos. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Domingo a confirmar. 19:30 h. FESTIVAL DE MARZAS. Polideportivo Municipal de El Plantío. Entrada con invitación. En colaboración con el Comité de Folclore Ciudad de Burgos.

Domingo 15. 20:15 h. Concierto de Cuaresma. Banda Ciudad de Burgos. Director: Héctor Gómez Sorrigueta. Catedral de Burgos. Nave Mayor. Entrada libre. En colaboración con la Junta de Semana Santa y el Cabildo Metropolitano de Burgos.

Viernes 20. 19:30 h. Gala de danza. Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en Burgos Ana Laguna. Muestra de 1º a 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza clásica y contemporánea. Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet). Para público familiar. En colaboración con Junta de Castilla y León.

Sábado 21. 20:30 h. Concierto del Pregón de Semana Santa. Catedral de Burgos (Nave Mayor). Entrada libre. En colaboración con la Junta de Semana Santa y el Cabildo Metropolitano de Burgos.

Miércoles 25. 20:30 h. Gala de danza. Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en Burgos Ana Laguna: Muestra del taller coreográfico. Fórum Evolución Burgos (Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). En colaboración con Junta de Castilla y León.

Jueves 26. 20:30 h. Concierto de homenaje a Montserrat Torrent, en el centenario de su nacimiento. Montserrat Torrent (órgano positivo). Diego Crespo (clavecín). Teatro Principal. Entrada: a confirmar (+ comisión de venta por internet).

Viernes 27. 20:00 h. Celebraciones del Día Mundial del Teatro. Lectura del Mensaje Internacional y charla. Sala Polisón del Teatro Principal. Entrada libre hasta completar el aforo. En colaboración con la Escuela Municipal de Teatro.

ABRIL

Sábado 11. 19:00 h. Día Mundial del Circo. CIRCO-TEATRO FAMILIAR. La Banda de Otro: «Rodeo» (acrobacias y música en directo). Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet). Red de Teatros de Castilla y León. Duración aproximada: 50 min. Para todos los públicos a partir de 4 años.

Sábado 18 y domingo 19. 19:30 h. V Temporada Lírica de Burgos. Ópera. . Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Dirección musical: Pedro Bartolomé Arce. Teatro Principal de Burgos. Zona A: 30 €, Zona B: 24 €, Zona C: 15 €, Zona D: 12 € (+ comisión de venta por internet). Programación conjunta Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja de Burgos.

Jueves 23. 20:30 h. Teatro. Estrella R: «Miscelánea». Teatro Principal. Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet). Duración aproximada: 40 min. Red de Teatros de Castilla y León.

Sábado 25. 20:30 h. Celebraciones Día Mundial de la Danza. GALA DE DANZA. Ballet Contemporáneo de Burgos: «Coreógrafos del siglo XXI» (ganadores del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York 2025). Teatro Principal de Burgos. Entrada: 15 € (+ comisión de venta por internet). Duración aproximada: 1 h. 30 min. Red de Teatros de Castilla y León.

Domingo 26. 19:30 h. Concierto. Orquesta Sinfónica de Burgos. Director invitado: Jorge Yagüe. Sinfonía nº 39 en mi bemol mayor, K. 543 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía nº 3 en fa mayor, op. 90 de Johannes Brahms. Fórum Evolución Burgos (Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Zona A: 20 €, Zonas ByC: 15 € (+ comisión de venta por internet). Temporada 2025-2026 (4º concierto de abono).

MAYO

Sábado 9. 20:30 h. Danza. Compañía Nacho Duato. «L'amoroso» (estreno de la compañía), «Gnawa», «Liberté» y «Cantus». Coreografías: Nacho Duato. Teatro Principal. Zona A: 20 €, Zona B: 16 €, Zona C: 10 €, Zona D: 8 € (+ comisión de venta por internet). Duración aproximada: 2 h. con dos descansos.

Domingo 10. 19:00 h. Concierto. V Encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares BurgosEnCanto. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet). Organiza: Asociación de Profesores de Educación Musical en Enseñanza Primaria de Burgos. Colabora: Ayuntamiento de Burgos, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Burgos, Universidad de Burgos, Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Burgos y Fundación Círculo Burgos.

Sábado 16. 20:00 h. Federico Olmenda 160 Años. Concierto de piano. Yolanda Alonso Vicario: Primera Sonata para piano. Eduardo Ponce: Rimas (inspiradas en G.A. Becquer). Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador Vega). Entrada: 10 € (+ comisión de venta por internet).

Sábado 23. 20:30 h. Teatro. «Los lunes al sol» de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral. Teatro Principal. Zona A: 20 €, Zona B: 16 €, Zona C: 10 €, Zona D: 8 € (+ comisión de venta por internet). Red de Teatros de Castilla y León. Duración aproximada: 1 h. 30 min.

Domingo 24. 20:30 h. Concierto. Orquesta Sinfónica de Burgos. Director: Iván Martín. Sinfonía n.º 9 en re menor op. 125 de Ludwig van Beethoven. Fórum Evolución Burgos (Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Zona A: 20 €, Zonas ByC: 15 € (+ comisión de venta por internet). Temporada 2025-2026 (5º y último concierto de abono). Programación conjunta del Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja de Burgos.

JUNIO

Sábado 6. 20:30 h. Concierto. Burgos Baroque Ensemble (conjunto vocal e instrumental). Director invitado: Ulises Illán. «Música para la festividad del Corpus en la Catedral de Burgos». Catedral de Burgos. Nave Mayor. Entrada a confirmar. En colaboración con Cabildo Metropolitano de Burgos y Fundación Círculo Burgos.

Viernes 19 y sábado 20. 20:30 h. Teatro. Estreno. Escuela Municipal de Teatro (XXXVII promoción): «Soy el viento» de Jon Fosse. Teatro Principal. Entrada: 5 €. (+ comisión de venta por internet).

Martes 23. 20:30 h. Fiestas de San Pedro y San Pablo. Concierto extraordinario de fiestas. Orfeón Burgalés. Dirección: Marta Pilar Hernando. Teatro Principal. Entrada: 5 € (+ comisión de venta por internet).

Fecha a confirmar. 20:00 h. FIESTAS DE S. PEDRO Y S. PABLO. CONCIERTO. Orfeón Burgalés Infantil. Orfeón Burgalés Juvenil. Dirección: Ana Ayala. Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador Vega). Entrada: 2 € (+ comisión de venta por internet).

Domingo 28 y lunes 29. 21:00 h. Fiestas de San Pedro y San Pablo. Temporada lírica de Burgos. Zarzuela. Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Dirección musical: Pedro Bartolomé Arce. Teatro Principal de Burgos. Zona A: 30 €, Zona B: 24 €, Zona C: 15 €, Zona D: 12 € (+ comisión de venta por internet). Programación conjunta Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja de Burgos.