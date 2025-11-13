Burgos acoge la asamblea anual de la red europea de museos y tesoros de arte sacro Hispania Nostra y Fundación Círculo, organizan este encuentro que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en la capital burgalesa

Burgos acoge del 13 al 15 de noviembre la Asamblea General de la asociación Europae Thesauri, una entidad sin ánimo de lucro que agrupa museos, tesoros y monumentos de arte sacro europeos, y que trabaja por la salvaguarda, difusión y gestión del patrimonio eclesiástico, del que forman parte los más destacados museos de arte religioso de Europa y especialistas en la materia. El objetivo es poner en valor el arte religioso, como una de las señas de identidad de la Europa. La elección de Burgos para acoger esta cita responde a la relevancia de su patrimonio histórico, artístico y monumental. Durante el congreso se ha programado una serie de visitas guiadas por la ciudad, su catedral y archivo, el Monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, la villa de Lerma, Covarrubias y el Monasterio de Silos.

La cita ha reunido a treinta y cinco especialistas fundamentalmente conservadores, expertos directores de museos, y coleccionistas privados llegados de diferentes países europeos, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Francia, Suiza, Inglaterra entre otros. Entre ellos destaca la presencia de monseñor Burguès, antiguo bibliotecario de la Santa Sede y miembro de Europae Thesauri.

Durante la mañana del jueves se desarrollarán las diferentes comunicaciones, que profundizarán en temas como la divulgación de la Catedral de Burgos, la protección del patrimonio, la simbología y el uso de los objetos litúrgicos, los museos diocesanos y la orfebrería religiosa.

La jornada concluirá a las 13:00 horas con la Asamblea General. Las actividades continuarán con diversas visitas programadas durante los días 14 y 15 para conocer el patrimonio burgalés, incluyendo la Catedral de Burgos, Las Huelgas Reales, La Cartuja de Miraflores, Lerma, Covarrubias y Silos.

Programa

La jornada dará inicio a las 09:15 horas con las palabras de bienvenida, que marcarán la apertura oficial del encuentro.

09:30 h. Emilio de Domingo Angulo presentará la ponencia 'Interpretación y difusión de la catedral de Burgos a lo largo de los siglos. Sistemas empleados para su difusión y comprensión didáctica', en la que abordará los métodos y estrategias utilizados para transmitir el valor histórico y educativo de este emblemático monumento.

09:50 h. Benoît Kervyn de Volkaersbeke expondrá 'Un curioso objeto como medida de protección en el beguinaje de Brujas', centrando su intervención en un singular elemento patrimonial vinculado a la protección espiritual en dicho contexto.

10:10 h. Bernard Berthod disertará sobre 'Cálices y otros vasos sagrados de vidrio', analizando la simbología, las técnicas de fabricación y el uso litúrgico de estos objetos.

10:30 h. Christelle Schoonbroodt presentará 'El Museo Diocesano de Lieja dentro del Gran Curtius: actualidad y perspectivas', ofreciendo una visión sobre la integración del museo en el complejo museístico y sus líneas de desarrollo futuro.

10:50 h. Sibylla Goegebuer introducirá la ponencia 'Exposición. BIG PICTURE. Mundos conectados de Brujas 900–1550 & Europae Thesauri: una colaboración exitosa', dedicada a la presentación de una exposición internacional y sus resultados de cooperación cultural.

11:00 h. Pausa-café.

11:30 h. Intervención conjunta de Jean-Marc Nicolas y Serge Laruë-Charlus, titulada 'Vida y supervivencia de un Conservatorio Diocesano de Arte Sagrado Francés', en la que analizarán los retos y la continuidad de estas instituciones dedicadas a la preservación del arte sacro.

11:50 h. Thomas Sanchez presentará 'La apertura del Tesoro de la Catedral de Lille (Francia)', centrada en la reciente musealización y valorización de este importante conjunto artístico.

12:10 h. Patrice Biget abordará 'Una Santa Bárbara en esmalte', analizando una destacada pieza de orfebrería religiosa.

12:30 h. Alberto Aguilera Hernández presentará 'El museo del convento de Santa Clara de Borja', ofreciendo una panorámica sobre la historia, colección y proyectos de este museo conventual.

13:00 h. Asamblea General, que cerrará oficialmente el programa del día en Burgos.