Burgos acoge este jueves el RUN-EU Day para reforzar su dimensión europea El Ayuntamiento de Burgos y la UBU presentan una jornada para visibilizar la alianza de universidades europeas RUN-EU y su contribución a la candidatura Burgos 2031

El Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos han presentado este miércoles, 15 de octubre, el RUN-EU Day, una jornada que se celebra de forma simultánea en las diez ciudades que integran la alianza de universidades europeas RUN-EU (Regional University Network – European University).

La presentación ha tenido lugar en el Fórum Evolución Burgos con la intervención de Andrea Ballesteros, presidenta de ProBurgos, e Ileana Greca, vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas de la Universidad de Burgos. Durante su intervención, Ballesteros ha destacado que «el RUN-EU Day simboliza la colaboración entre el Ayuntamiento, a través de ProBurgos, y la Universidad de Burgos, unidas por un mismo propósito: impulsar la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031».

Subrayó además que esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ProBurgos y la Universidad de Burgos, con vigencia de cuatro años, destinado a impulsar actividades culturales, formativas y deportivas que refuercen la dimensión europea de la candidatura.

La presidenta de ProBurgos recordó que la alianza RUN-EU contribuye a proyectar Burgos en el contexto europeo y a fortalecer su red de cooperación con otras universidades y ciudades que comparten los valores de la innovación, la sostenibilidad y la cultura. En los últimos meses, diversas iniciativas conjuntas han puesto de relieve esta colaboración, tanto en el ámbito académico como en el industrial y social, reforzando el vínculo entre ciudad y universidad.

Compartir Europa desde Burgos

El RUN-EU Day 2025, que se celebrará el 16 de octubre, ofrece una programación intensa y abierta a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía. A lo largo de la jornada se instalarán puntos de información en todas las facultades y una exposición de pósteres en el hall de la Biblioteca Federico Sanz, donde se muestran las universidades y regiones que forman parte de la red.

El acto central será la mesa redonda 'Alianzas de Universidades: buenas prácticas y perspectivas en valores europeos', con la participación de responsables de las universidades de Oviedo, León y Salamanca, en diálogo con la Universidad de Burgos y RUN-EU. Tendrá lugar a las 12:00 horas en el Paraninfo y será moderada por Israel Pascual, director de Vive Radio y Onda Cero Burgos.

La programación se completará con un Open Mic sobre experiencias europeas en la cafetería de la Facultad de Ciencias, de 17:00 a 19:00 horas, y con la proyección de Kneecap (2024), una película europea premiada en festivales internacionales, en el Aula de Cine del Centro Cultural Caja de Burgos, todas ellas actividades que buscan acercar los valores europeos a la comunidad universitaria desde una perspectiva cultural y participativa.

La red RUN-EU, integrada actualmente por diez universidades de Austria, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Portugal, República Checa, Rumanía y España, constituye un espacio de cooperación internacional en el que Burgos participa activamente desde su universidad.