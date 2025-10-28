Burgos acogerá los días 28 y 29 de noviembre el II Foro de las Grandes Ciudades del PP

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Francisco Vázquez, Elías Bendodo, Cristina Ayala y Borja Suárez. JCR

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 16:09

Burgos va a acoger los días 28 y 29 de noviembre II Foro de las Grandes Ciudades, un evento que va a reunir en la capital castellana a 35 alcaldes de municipios, de más de 100.000 habitantes de todo el Estado. Se trata de una cita que va a abordar cuestiones fundamentales del municipalismo, que es una de las prioridades que entiende el PP como fundamentales para las próximas citas electorales y sean generales, autonómicas o locales.

Para preparar este evento, se han desplazado hasta Burgos, miembros del equipo del vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. El dirigente popular ha acudido a la capital castellana para mantener una reunión con miembros de los grupos municipal y provincial de su partido en la sede de Calzadas, de cara a establecer una estrategia común en materia autonómica y municipal.

La idea es «abordar políticas en comunes» para los problemas que preocupan a los ciudadanos y hacerles ver que el municipalismo «es la primera línea de la política». Para el PP Burgos y su provincia «son un referente en el ámbito municipalista», porque entienden que se están logrando grandes avances en esta materia corroborados por las políticas llevadas a cabo por Borja Suárez en la Diputación y Cristina Ayala en el Ayuntamiento.

Elías Bendodo aprovechado la visita a la ciudad para dar un repaso a aspectos fundamentales de la política nacional y regional. Alabado la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de presentar unos presupuestos necesarios para Castilla y León en clave de mejora de esta tierra.

También asegurado que por el momento, el PP no se plantea una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, porque los votos no dan, «sí las circunstancias, no los votos», ha dicho.

La referencia a la ruptura de Junts per Catalunya con Sánchez ha sido una constante en la intervención del líder popular. Con cada vez menos apoyos, el Gobierno de Sánchez está debilitado e «inutilizado porque no tiene presupuestos», ha recordado.

