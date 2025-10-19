Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural en la marcha Lux Mundi Una multitud de personas se echó este sábado a la calle para participar en este evento organizado por el Arzobispado que une deporte, patrimonio y cultura popular

Julio César Rico Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Es difícil valorar el número de personas que participaron en la noche del sábado en la marcha Lux Mundi, organizada por el Arzobispado de Burgos para poner en valor el patrimonio local. Y es que, más allá de los más de 7.500 dorsales vendidos, a la marcha se unieron muchísimas personas más, tanto andando como desde el otro lado de la valla, aplaudiendo a quienes pasaban a su lado con la camiseta y con el dorsal de la organización.

Desde primeras horas de la tarde, ya se vio gente ataviada con la camiseta conmemorativa por las calles céntricas. Al mismo tiempo, los músicos se apostaban en diferentes emplazamientos para adornar la carrera pedestre o la marcha que salía del Arco de Santa María pasadas las 20.00 horas tras cantar el himno a Burgos.

Media hora antes, el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, calificaba el día de «fantástico para cualquier actividad y una noche preciosa para correr y caminar». Valoró la importancia de la variedad de personas, «familias, personas mayores, abuelos, adultos, niños…» en un «gran evento que nos empasta como ciudad», donde están todas las «entidades, las sensibilidades con una aprobación grande», por el patrimonio.

Iceta recordaba que la Fundación Ars Burgensis nació para gestionar el patrimonio «de manera más profesional y también poder recabar ayudas» para su mantenimiento. Y es que la provincia cuenta con 1.700 templos, de los cuales 96 son Bien Interés Cultural. Y valoró que la gente lo tiene como propio y «participa con ilusión» y como elemento que va también enfocado a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, agradeció al arzobispo la invitación a participar del evento que mezcla «el arte, el patrimonio y el deporte» y hace que «Burgos bulla» y se haya lanzado a la calle a participar.

Esta prueba deportiva recorrió, a lo largo de cinco kilómetros, el centro histórico de Burgos y sus tres Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca —representados por el Museo de la Evolución Humana—, mientras 17 actuaciones musicales en puntos estratégicos a lo largo del recorrido amenizaron a los participantes.

El objetivo, «sensibilizar a la sociedad burgalesa sobre el cuidado del patrimonio», ya que los fondos recaudados mediante las inscripciones estarán destinados a los proyectos de gestión integral del patrimonio que la Fundación Ars Burgensis desarrolla en la provincia de Burgos.