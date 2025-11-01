Burgos contará con un operativo especial de vigilancia y control de bicicletas y patinetes eléctricos La Policía Local intensificará los controles en entornos escolares y universitarios, además de en puntos de mayor incidencia detectados en los últimos meses

BURGOSconecta Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Desde este próximo lunes 3 de noviembre hasta el domingo día 30, la Policía Local de Burgos activará un operativo especial de vigilancia y control del uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal. Dicha campaña estará activa desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche.

El dispositivo contará con diferentes patrullas a pie, en motocicleta, en vehículo y de paisano. Estos agentes se distribuirán por distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente sobre este tipo de vehículos.

Zonas escolares y zonas con gran número de incidentes, en el punto de mira

Los focos principales de actuación serán los entornos de los centros escolares y universitarios, donde se ha detectado el uso incorrecto de este tipo de vehículos. También se actuará en plazas, parques y zonas peatonales, así como a las áreas identificadas en un reciente mapeo de incidencias.

Durante el operativo, la presencia policial en Burgos será notable y todas las infracciones relativas al uso, características y condiciones de estos vehículos serán objeto de denuncia. Entre ellas se incluyen circular por aceras o zonas peatonales, transportar a más de una persona, no utilizar casco, no tener alumbrado o elementos reflectantes, o utilizar auriculares o el teléfono móvil durante la conducción. De igual manera, los vehículos no catalogados o sin certificado de características obligatorio serán retirados y depositados en dependencias policiales.

Multas de hasta 500 euros

Las sanciones económicas por infracciones leves parten de 60 euros, pudiendo llegar a 200 euros por el uso del móvil o auriculares durante la conducción o por carecer de dispositivos luminosos y prendas reflectantes. La circulación con vehículos no homologados conllevará una multa de 500 euros y la inmediata inmovilización y retirada del mismo.

En caso de que el infractor sea menor de edad, los padres, tutores o guardadores legales responderán de manera solidaria. El vehículo será inmovilizado y trasladado a dependencias policiales, y su entrega se efectuará previa información de las actas de infracción y abono de las tasas correspondientes: 23 euros por inmovilización, 46 euros por retirada y 9,5 euros diarios por depósito hasta el octavo día, aumentando progresivamente a partir de entonces.

La Policía Local aprovecha el anuncio de esta campaña de vigilancia para buscar un uso responsable de este tipo de vehículos. Desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 30, el cuerpo desea concienciar, prevenir riesgos y garantizar la convivencia y seguridad de todos los usuarios de la vía pública.