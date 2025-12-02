Burgos estrena un laboratorio de drones para liderar la innovación El equipamiento del centro ha contado con una aportación inicial de 218.323 euros por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presidido este martes, 2 de diciembre, el acto de inauguración de la Unidad de Investigación Conjunta en Tecnología de Drones (JRU DRONES) de la Universidad de Burgos. Un espacio financiado por la Junta de Castilla y León que busca posicionar a la Comunidad como un referente de innovación y desarrollo industrial en este tipo de vehículos aéreos no tripulados.

El laboratorio constituye un espacio físico, técnico y humano que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas, fomentar el emprendimiento y atraer proyectos de I+D+i en torno a los drones. Una tecnología que está transformando sectores estratégicos y que será clave en el desarrollo de sectores como la industria, la defensa, la agricultura, la logística o la energía.

El equipamiento del laboratorio ha contado con una aportación inicial de 218.323 euros por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Una aportación que se va a incrementar en las próximas semanas con otros 500.000 euros, destinados a apoyar el desarrollo de nuevos tipos de drones para aplicación industrial. Los nuevos desarrollos estarán, además, enfocados a sectores de alto valor añadido mediante tecnología europea, contribuyendo al impulso de startups dentro del sector, a la captación de talento y a la generación de empleo.

La labor que viene realizando este espacio tecnológico tiene ya su reflejo en el desarrollo de un nuevo prototipo que acaba de ser presentado en el seno de la OTAN, poniendo de manifiesto el potencial de esta tecnología en el sector de la seguridad y la defensa. Igualmente, entre los proyectos de I+D que se están abordando figuran el desarrollo de nuevos prototipos de drones de aplicación industrial y dual (civil y militar) impulsados por hidrógeno verde - área en la que la Universidad de Burgos tiene un posicionamiento estratégico-, así como la creación de prototipos capaces de detectar de forma temprana incendios forestales y llevar a cabo labores de extinción in situ, que busca reducir el desarrollo de incendios de quinta y sexta generación.

Formación especializada

La singularidad del JRU DRONES radica en su carácter colaborativo, ya que investigadores de la Universidad de Burgos y del resto de universidades de Castilla y León trabajarán conjuntamente para ampliar la oferta de servicios y acceder a proyectos de gran envergadura en colaboración con el tejido productivo.

En este sentido, las inversiones en equipamiento permitirán, también, ofrecer formación especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de drones, además de servicios de apoyo para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido.

«Con este esfuerzo, ha señalado la consejera, se atiende una demanda industrial vital, pues se estima que el sector necesitará miles de profesionales en los próximos años, de modo que Castilla y León estará preparada para atender esa demanda y liderar el desarrollo del sector con talento y oportunidades de futuro, especialmente para los más jóvenes».