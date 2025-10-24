Burgos impulsa el talento femenino en ciencia y tecnología con la décima edición de STEM Talent Girl El programa promueve una mayor diversidad en las profesiones científico-tecnológicas, acompañando a las niñas y jóvenes desde ESO hasta que terminan la universidad para que descubran profesiones de alta demanda

La Universidad Isabel I, sede de STEM Talent Girl en Burgos, acogió la presentación de la X edición de este programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. En el acto, estuvieron presentes alumnas, empresas partner, así como los representantes de las instituciones que hacen posible este programa; Roberto Sáiz, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos; Mª Antonia Paniego Gerente de Servicios Sociales en Burgos, y Milagro del Campo, Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, en representación del Ayuntamiento de Burgos que también colabora con el programa como partner estratégico.

STEM Talent Girl, que nació en la ciudad en 2016, se ha ido extendiendo al resto de provincias con el objetivo de impulsar el talento femenino de la región y lograr una mayor diversidad en las empresas castellano y leonesas, donde, como en el resto de España, las mujeres están infrarrepresentadas en las profesiones STEM.

Más de 150 alumnas burgalesas participaron el año pasado en un programa dirigido a niñas y jóvenes de ESO, Bachillerato, FP y universidad que busca inspirar, educar y empoderar a las más jóvenes para que descubran, de forma lúdica, profesiones de alta demanda y bien remuneradas, que cuenten con información de primera mano para tomar decisiones relevantes sobre su futuro sin verse influenciadas por los sesgos que aún persisten y que puedan auto conocerse y entender qué les gusta y cuáles son sus talentos.

Según los datos recogidos el año pasado por el Observatorio STEM de la Fundación ASTI, STEM Talent Girl es eficaz para revertir la desafección de las jóvenes por estas materias: las alumnas de STEM Talent Girl que cursan Bachillerato y que quieren hacer una ingeniería son el 25,4% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general); en el caso de las TIC, son el 10,5% en (frente al 3% del grupo general). Además, mientras que solo un 35% de las alumnas de ESO quieren elegir el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, esta cifra sube hasta el 85% en el caso de las alumnas del programa.

