De Burgos a Sevilla: arranca el campus UniDiversidad para jóvenes con discapacidad 24 jóvenes han viajado hasta la capital hispalense para participar en talleres de habilidades sociales, comunicación, cocina y prevención de la violencia de género

24 jóvenes con discapacidad de Burgos han viajado hasta Sevilla para participar en el campus de verano UniDiversidad. Hasta el 26 de septiembre asistirán a talleres para mejorar sus habilidades sociales, comunicativas, TIC y prevención de la violencia de género, entre otras.

El campus está organizado por la entidad burgalesa Fundación Miradas junto a la Universidad de Burgos. 'UniDiversidad: Pasado, Presente y Futuro' es una iniciativa financiada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo y destinado a 24 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o autismo vivir una experiencia única de formación, convivencia e inclusión.

El campus se desarrolla entre el 18 y el 26 de septiembre en la ciudad de Sevilla y alrededores. Reúne a jóvenes de entre 18 y 30 años, acompañados por un equipo de ocho docentes es especializados. Los participantes proceden de Burgos y su provincia, y han sido seleccionados en colaboración con entidades sociales de referencia como Autismo Burgos, Aspanias Burgos, Apacid y la Asociación Síndrome de Down Burgos.

Esta alianza garantiza la participación de jóvenes con distintos perfiles y realidades, reforzando la riqueza del grupo y fomentando la igualdad de oportunidades. Además, persigue mejorar la autonomía personal y la empleabilidad de jóvenes con discapacidad mediante experiencias inclusivas en contextos culturales, sociales y comunitarios.

Durante estos días, los jóvenes de Burgos participarán en talleres sobre habilidades sociales, sostenibilidad, comunicación y TIC, diversidad, cocina o prevención de la violencia de género, además de visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Real Alcázar de Sevilla, la Casa de las Ciencias, el Acuario, Isla Mágica y un paseo en barco por el Guadalquivir.

Con esta edición, Fundación Miradas y la Universidad de Burgos consolidan su apuesta por un modelo universitario inclusivo, que ofrece a jóvenes con discapacidad la oportunidad de descubrir sus talentos y construir proyectos de vida más plenos.

