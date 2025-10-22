BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 21 de octubre
Calle Alfonso VIII, en las Huelgas.
Calle Alfonso VIII, en las Huelgas. Adrián Miguel Ruiz
La calle de Burgos que guarda un tesoro medieval y el legado de un rey

Alfonso VIII tiene su calle en el barrio de Huelgas en recuerdo de su contribución a la creación del monasterio y sus logros al frente de la corona de Castilla

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:18

Alfonso VIII fue uno de esos reyes que dejó una profunda huella en Castilla y, más concretamente, en Burgos. Nació en Ávila en 1155 y murió en 1214, solo dos años después de haber vencido a las tropas moras en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Antes de ganar esta batalla a Miramamolín y conquistar el pendón de las Navas de Tolosa, que se custodia en las Huelgas, Alfonso VIII había perdido la batalla de Alarcos contra los almohades.

Dicen los historiadores que, si bien derrotó a las tropas invasoras en los campos de Andalucía, en las jienenses tierras de Sierra Morena, la derrota en Alarcos fue fruto del ímpetu del monarca que, aun contando con el apoyo de las tropas leonesas y navarras, se lanzó a la conquista y fue derrotado.

Huella del primer gótico y del último románico

Este rey, que tiene su calle en el barrio de Huelgas, fue el principal mentor del Real Monasterio, quizás la huella del primer gótico y del último románico más importante del mundo. También fue impulsor del Hospital del Rey, que se convirtió en uno de los más célebres del Camino de Santiago; encargó además la construcción del puente de Malatos y la tutela del hospital del mismo nombre.

Unió al reino de Castilla con Inglaterra al contraer matrimonio con Leonor de Plantagenet, de cuya descendencia fue prolífica; entre otros, el heredero Enrique I, llamado «el de la Teja», doña Berenguela de Castilla y doña Blanca. Burgaleses y foráneos pueden contemplar su sepulcro, de bellísima factura, en la nave mayor del Monasterio de las Huelgas de Burgos.

En esta calle se encuentran algunos de los vestigios más importantes de la época, como el monasterio y todas sus dependencias, el Arco del Amparo, al inicio de la calle, y la iglesia de San Antonio Abad. A la calle Alfonso VIII se entra por la de Bernardino Obregón y tiene salida a la calle Arco del Amparo. También tiene entrada desde la avenida Monasterio de Las Huelgas y desde el Compás de Afuera del Monasterio.

