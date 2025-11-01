Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos Todos los años en torno a la fiesta de Los Santos el cementerio municipal de San José se llena de gente de recuerdos y de flores para honrar a los fallecidos

El santoral marca la pauta del calendario cristiano. Muchos santos tienen reconocido su nombre en ese santoral. Son los oficiales de la iglesia. Pero hay otros muchos a los que la Iglesia Católica reconoce su heroicidad, pero son desconocidos. Aquellos que nunca serán oficialmente santos porque no hay un decreto que así lo determine desde la oficialidad. Esos esos santos también tienen su día el 1 de noviembre.

Existe la costumbre de honrar a los fallecidos el día 1 de noviembre, cuando en realidad el día de los difuntos es el día siguiente el día dos. Quizá porque el 1 de noviembre sea un día festivo y favorezca la tradicional visita a los cementerios. Sin embargo, a lo largo de los días previos y posteriores, los cementerios de la provincia se llenan de gente que regresa a su tierra para honrar a sus seres queridos, ya fallecidos.

El cementerio de Burgos también recibe a decenas de personas en torno a estas fechas. Todo el mundo sabe que es llamado cementerio municipal de San José pero se desconoce que el nombre original de toda esta zona donde se encuentra el cementerio se llama la Obispa. Es más, la dirección oficial del cementerio de San José de Burgos es calle la Obispa. Pero, ¿de dónde viene este nombre de la Obispa?

'La Obispa' era el terreno sobre el que se asienta en la actualidad el camposanto. Sin embargo, estamos hablando de principios del siglo XX, y un nombre tan vulgar para un cementerio, que incluso podía ser ofensivo para la jerarquía católica, no cuadraba. La sociedad de entonces encabezada por la prensa del momento calificó de «grotesco», denominar a la necrópolis burgalesa con ese nombre. Se apuntó incluso a San Julián como santo burgalés para denominarlo y finalmente se optó por San José, abandonando el nombre de la obispa que, sin embargo, fue usado durante un tiempo por el pueblo.

Hasta el siglo XIX ha sido costumbre en enterrar a los muertos en los patios de las parroquias. Muchas de las iglesias de la ciudad han tenido o mantienen, como es el caso de San Pedro de la Fuente, su cementerio. Pero ya no se producen los enterramientos en estos lugares por una cuestión de sanidad. Aquella costumbre de enterrar en la ciudad desaparece con la llegada de las tropas francesas a Burgos. Aludieron a condiciones de salubridad e higiene.

José I, Pepe Botella, promulgó un decreto de prohibición de enterrar en las iglesias en 1809 y Thiebault, ordenó construir el primer cementerio extramuros de Burgos, en concreto junto al monasterio de San Agustín. El general hará un especial hincapié en el estado de los conventos abandonados, «llenos de inmundicias y animales muertos».

Aquel Burgos del siglo XIX había perdido todo el esplendor medieval. Era una ciudad pequeña y pobre. Fue el general Thiebault quien sacó los enterramientos que, en ocasiones, provocaban pestes y enfermedades. Hasta que se cerró y se trasladó el nuevo cementerio a las faldas del Castillo.

El Ayuntamiento acuerda que sea en «un término de solares de casas situado abajo de la iglesia demolida de San Román, el cual sitio está contiguo, por el Oriente, al Arco de Fermín González, por el Norte con la misma iglesia de San Román y falda de la cuesta del Castillo, y por el Mediodía con lo que fue calle pública».

Este camposanto estaba en la zona donde medio siglo después de su construcción, se ubicará el Seminario Mayor de San Jerónimo, hoy Hotel Abba y Universidad Isabel I. Fue en 1907 cuando se abrió el Cementerio de la Obispa que ha cumplido ya 118 años, ahora con el nombre de San José.

