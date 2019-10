El complejo deportivo del Concepcionistas trata de salvar la normativa para hacerse realidad Recreación del complejo deportivo junto al colegio Concepcionistas / BC El proyecto tiene un encaje «complicadísimo» en el PGOU, pero buscará salvar el uso educativo del suelo dando servicio a los escolares del colegio Madres Concepcionistas ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Miércoles, 9 octubre 2019, 08:17

El complejo deportivo que plantea Enjoy Wellness en el patio del colegio Madre Concepcionistas tiene un encaje «complicadísimo» en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos. El documento que rige toda construcción de la ciudad recoge que el uso del suelo del colegio es educativo y no tendría cabida ningún negocio. Si bien, desde el Ayuntamiento, el concejal de Licencias, Daniel Garabito, no se atreve a descartar la validez del proyecto, primeramente, porque no se ha presentado ningún documento por parte de la empresa.

En este sentido, Garabito advierte que solo ha habido una toma de contacto con la empresa y que es difícil que se pueda construir allí. Por eso, los técnicos de la empresa trabajan en la presentación del proyecto para «salvar» los problemas normativos a los que puede enfrentarse. «Trabajamos para resolver la situación urbanística», asegura Ana Jara, directora de marketing de Enjoy Wellness.

Sin ir más lejos, y aunque cada PGOU es un mundo, explican desde la empresa que hay dos gimnasios recientemente abiertos en suelo educativo porque supone un beneficio para la oferta educativa de los centros.

Esa fórmula podría funcionar o no en Burgos, eso es algo que se conocerá en los próximos meses, cuando Enjoy Wellness presente su solicitud en el Ayuntamiento para construir el que dicen que sería el mayor complejo deportivo de Burgos, con 8.000 metros cuadrados y dotaciones de todo tipo para usuarios de todas las edades.

Vista aérea de lo que sería el centro deportivo dentro del colegio / BC El proyecto Enjoy Wellness tiene intención de construir un edificio de tres plantas, con una superficie de 8.000 metros cuadrados. Contará con sala de fitnes, tres grandes salas/estudios para las actividades semanales, zona hidrotermal, pista de pádel, piscinas de verano con terraza, espacios de ludoteca y un aparcamiento subterráneo para 131 vehículos. La intervención tendría un plazo de ejecución de 14 meses, desde que se iniciasen las obras. La intención de la compañía deportiva es dar servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, con horario especial los festivos, con acceso ilimitado para los abonados y diferentes formatos de cuotas. El espacio se compartirá con las necesidades educativas del colegio.

No obstante, y aunque no está descartado el proyecto, sorprende que la empresa y la congregación Concepcionistas hayan comunicado un acuerdo por el cual se cederá ese terreno del colegio y en el que la compañía invertirá ocho millones de euros a pesar de conocer de las dificultades de llevarlo a efecto.

Desde la empresa reconocen la «confusión» que generó la comunicación, por dar a entender que sería una realidad, cuando se trataba únicamente de un acuerdo entre ellos y la congregación -desde Madrid- y que a partir de él se comenzará a realizar los trámites necesarios.

Alternativas

Por otro lado, si el proyecto no encuentra el encaje en el PGOU, el Ayuntamiento podría ofrecer otras parcelas municipales en las que construir ese gran centro. Inversión, empleo y servicios son los beneficios que dejaría en Burgos el complejo deportivo, de ahí que Garabito reconozca que el Consistorio «estaría encantado con la inversión» y en su parte no va a quedar para que de una u otra manera se quede en la ciudad.