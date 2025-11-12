Cortes de tráfico este domingo en Burgos por la I Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas El evento, con un recorrido de 5 kilómetros por el centro de la ciudad, se celebrará de 11:00 a 13:00 horas

El evento, con un recorrido de 5 kilómetros por el centro de la ciudad, se celebrará de 11:00 a 13:00 horas. Los cortes de tráfico serán parciales y coordinados por la Policía Local, Protección Civil y la organización de la carrera

Burgos acogerá la I Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una cita solidaria con un recorrido urbano de 5 kilómetros que discurrirá por el centro de la ciudad, el próximo domingo, 16 de noviembre. La prueba comenzará a las 11 horas y se prevé que finalice dos horas después, con una afectación al tráfico moderada, gracias a que el circuito se dividirá en tres zonas -norte, sur y peatonal- que se irán abriendo progresivamente según avance la carrera.

El recorrido partirá del Paseo del Espolón, junto a la Plaza del Mío Cid, para continuar por calle Santander, avenida del Cid, pasaje Radio Popular, Plaza de España y calle San Lesmes, entre otras vías principales. El itinerario incluirá también tramos por avenida Arlanzón, puente Gasset, paseo Sierra de Atapuerca, calle Valladolid, Plaza Vega, puente Castilla, Paseo de la Isla, calle Lavadores, Paseo de los Cubos, calle Barrantes, calle Aparicio y Ruiz, y finalizará en el Paseo del Espolón, frente al Arco de Santa María.

Durante el desarrollo del evento, se establecerán restricciones temporales de tráfico que afectarán principalmente a las siguientes vías, donde podrá verse limitada la entrada y salida a garajes y estacionamientos: calle San Lesmes, calle Vitoria, avenida del Arlanzón, paseo de los Cubos, calle Barrantes, calle Santa Águeda, Paseo de la Isla, calle Aparicio y Ruiz y calle Eduardo Martínez del Campo (tramo entre c/ Aparicio y Ruiz y c/ Barrantes).

Durante la prueba, la Policía Local de Burgos regulará el tráfico en los puntos de mayor afluencia, permitiendo en lo posible el acceso a garajes, servicios de emergencia y zonas residenciales. No será necesaria la retirada de vehículos estacionados, ya que los cortes serán breves y coordinados con los servicios municipales y la organización del evento. Una vez pase el vehículo de cierre de carrera por cada tramo, se procederá a la reapertura inmediata al tráfico de las vías afectadas. Se recomienda, no obstante, que quienes necesiten utilizar su vehículo lo estacionen fuera del área afectada o adelanten su salida antes del inicio del evento.

Por su parte, los autobuses urbanos podrán sufrir afectaciones puntuales, especialmente en las paradas de Plaza del Mío Cid, avenida del Arlanzón y Paseo de la Isla, y la parada de taxi de Plaza del Mío Cid quedará temporalmente inutilizada. Asimismo, el tren turístico no circulará por las vías incluidas en el recorrido durante el desarrollo de la carrera.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar los itinerarios alternativos señalizados en el plano informativo del evento. La Policía Local dispondrá de agentes en todas las zonas afectadas y atenderá cualquier consulta a través del teléfono 092 o directamente en los puntos de control.

