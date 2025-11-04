BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 4 de noviembre
Punto limpio de Burgos. G.R.M.

Así crece el uso de los puntos limpios en Burgos: más usuarios y más residuos reciclados

Los datos del Ayuntamiento muestran un aumento constante desde 2017, con más de 41.000 usuarios en 2024 y 2.586 toneladas de residuos tratados

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:11

El Ayuntamiento de Burgos va a añadir cinco nuevos puntos limpios móviles a los ya disponibles en la ciudad. Se busca con ello incrementar la cultura del uso del punto limpio y se destinarán, fundamentalmente, a barrios y zonas periféricas.

Los puntos limpios de la ciudad han visto aumentar sus usuarios en 2.162 personas en siete años. En 2017 fueron 39.615 los usuarios de estas instalaciones y aumentaron hasta 41.777 en el 2024, según datos del Ayuntamiento de Burgos. Carlos Niño, concejal de Medio Ambiente, incide en la evolución positiva de los puntos limpios de Burgos. Cifras que satisfacen al área de Medio Ambiente, tanto por el incremento de usuarios como por el aspecto educativo.

Usuarios totales punto limpio

Los puntos limpios móviles

Además de los puntos limpios norte y sur, con ubicaciones fijas, un punto limpio móvil recorre las calles de los barrios de la ciudad de lunes a viernes para prestar servicios a personas con movilidad reducida, mayores o aquellos que no dispongan de vehículo propio para acudir a los puntos limpios tradicionales. Este servicio comenzó a funcionar el 20 de septiembre de 2021.

Son, precisamente, de estos puntos limpios móviles de los que se va a dotar a la ciudad con cinco más. Se van a repartir por Burgos este tipo de estructuras móviles con una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de 228.334 euros. Además, se añadirán nuevos contenedores para los puntos limpios fijos por valor de 58.723 euros.

Las paradas del punto limpio móviles que más usuarios han registrado entre enero de 2024 y agosto de este 2025 han sido la de la calle Fundación Sonsoles Ballvé, seguida de la de calle del Mercado, plaza San Agustín, calle Santa Clara y calle Cristóbal Colón.

Las toneladas de residuos tratadas en los puntos limpios han ido aumentando poco a poco con el paso de los años en Burgos hasta alcanzar las 2.586 toneladas en 2024.

