Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal Tres locales de la capital y uno de Miranda de Ebro presentan sus propuestas más originales en un concurso que reúne a las hamburgueserías más creativas de la península

Imagen creada de las cuatro hamburguesas de burgos que participan en el concurso en ilustración

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

La fiebre por la hamburguesa gourmet vuelve a encender los fogones. Cuatro locales de la provincia de Burgos, tres de la capital y uno de Miranda de Ebro, han decidido entrar en el gran juego de la Golden Ibérica Burger 2025, un campeonato que recorre España y Portugal en busca de las propuestas más originales del panorama gastronómico.

El reto no es menor, más de un centenar de hamburguesas, seis de ellas portuguesas y diez de Castilla y León, compiten por un lugar en el mapa ibérico del sabor. Pero, más allá del título, lo que está en juego es el reconocimiento, la visibilidad y la posibilidad de que una receta local se convierta en tendencia nacional.

En Boca de To2 El restaurante En Boca de To2, situado en el paseo Regino Sainz de la Maza, número 2 de Burgos, presenta su creación 'La Diabla'. Esta hamburguesa promete despertar los sentidos con una propuesta intensa y atrevida. Se define como «una experiencia ardiente, intensa y totalmente adictiva». 'La Diabla' Esta hamburguesa combina 200 gramos de carne de vaca madurada en un pan potato roll. Se acompaña de tomate caramelizado, champiñones al vino blanco con Carolina Reaper y mousse de chistorra con cebolla reducida en cerveza tostada. La experiencia se completa con costillar de cerdo a baja temperatura bañado en salsa Jack Daniel's. Martin's El restaurante Martin's, situado en calle Valentín Jalón, número 9 de Burgos, presenta su 'Black to Basics'. Esta hamburguesa promete ser un homenaje a la tradición, buscando mantener la esencia de lo clásico. Se define como «una hamburguesa que quiere seguir siendo simplemente eso: una hamburguesa». 'Black to Basics' Esta hamburguesa lleva pan de patata Martin's y carne de vaca madurada 30 días, en un blend propio. Se cocina al estilo smash, conservando jugos, y se acompaña de lechuga, tomate, queso americano, bacon y cebolla a la plancha. Todo se remata con la salsa Street casera. La Rima Fast-Food Gourmet El restaurante La Rima Fast Food Gourmet, situado en calle Las Claustrillas, número 9 de Burgos, presenta su 'OMG'. Esta hamburguesa promete una experiencia de sabor sorprendente y llena de carácter. «Nuestra Burger se define como una locura de calidad que no deja indiferente a nadie». 'OMG' Esta hamburguesa se sirve en un pan brioxe de patata con 200 gramos de su carne Blend. Se acompaña de queso Jack Monterrey, cebolla encurtida, pepinillo y panceta a la plancha. Se completa con la salsa BBQ casera Bang. Acero El restaurante Acero, situado en calle Ciudad de Haro, número 2 de Miranda de Ebro, presenta su 'Black Burger'. Esta hamburguesa busca destacarse y alcanzar lo más alto en el concurso. Se define como «un verdadero espectáculo de hamburguesa que conquista a quienes la prueban». 'Acero Black' Esta hamburguesa, servida en pan brioche negro, incluye carne de ternera cocinada al gusto. Se completa con tacos de bacon, queso cheddar fundido y pulled pork desmenuzado. El conjunto se acompaña con mayonesa de trufa, que une los sabores de los ingredientes. AUX STEP FOR JS

Estos cuatro locales burgaleses aportarán su propia interpretación del plato más global, con guiños locales, combinaciones arriesgadas o técnicas de cocina más cercanas a la alta gastronomía que al fast food. La competición, que valora la creatividad tanto como el sabor, invita a los participantes a ir más allá de la receta clásica y sorprender tanto al público como al jurado profesional.

El público también decide

El sistema de votación combina el voto popular con la opinión de un jurado experto formado por chefs y críticos gastronómicos. De esa mezcla saldrán los ganadores de cada categoría, desde la «Hamburguesa Revelación» hasta la mejor propuesta sin gluten, pasando por la mejor hamburguesa de pollo y, por supuesto, el premio nacional Golden, que reconocerá la creación más destacada de toda la península.

Además habrá un primer, segundo y tercer premio para los tres mejores platos de cada comunidad autónoma. Los finalistas obtendrán trofeos, certificaciones y presencia en medios, además de una recompensa práctica, 3.000 euros en productos para seguir impulsando su negocio y una caravana equipada para participar en la gira si su propuesta resulta ganadora.

Una ruta de sabor que cruzará fronteras

El calendario del campeonato se desarrolla por fases, tras las inscripciones de septiembre y octubre, la primera ronda se celebra entre el 16 de octubre y el 16 de noviembre. Después llegará el turno de las finales autonómicas, del 24 al 27 de noviembre, donde se elegirán los representantes que viajarán por España y Portugal en la Gira Golden 2026.

Durante casi un año, los mejores locales del certamen recorrerán el país en 18 food trucks, llevando sus creaciones a plazas, ferias y eventos gastronómicos con música en directo, degustaciones y votaciones abiertas al público. La gira, además de ser un escaparate culinario, busca dinamizar el comercio local y dar protagonismo a la hostelería de cada territorio.

La hamburguesa como cultura

Más allá del concurso, la Golden Ibérica Burger, en su primer año, se está convirtiendo en un fenómeno cultural. Une tradición e innovación, combina ingredientes de proximidad con técnicas modernas y ofrece una plataforma para que pequeños locales puedan competir con grandes nombres.

En Burgos, la cita es también una oportunidad para reivindicar el talento gastronómico local.

Desde Miranda hasta el casco histórico de la capital, los cuatro representantes provinciales se preparan para un desafío que va más allá del pan, la carne y el queso, el de convertir una hamburguesa en una historia, porque, en el fondo, cada burger lleva detrás una idea, una inspiración y muchas horas de trabajo. Y este año, cuatro de esas historias salen de Burgos.