Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche Policía Local, agentes medioambientales y un veterinario del CRAS han participado y se ha tenido que llamar a una grúa para levantar el vehículo y liberar al animal, ante la expectación de vecinos y curiosos

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:15 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Sorpresa en Burgos por un amplio operativo desplegado para rescatar a una nutria que había quedado atrapada en el interior del capó de un turismo aparcado. Todo ha ocurrido este jueves por la mañana, cuando Policía Local, agentes medioambientales e, incluso, una grúa han tenido que acudir al barrio de San Pedro para rescatar a una nutria que ha acabado en el motor de un vehículo estacionado.

No es la primera vez que se realiza un despligue en la ciudad para ayudar a algún animal despistado a volver a su hábitat. Hace unas semanas recogieron a una familia de patos que andaba desorientada por San Agustín. También se realizaba una operación insólita el pasado verano para poner a salvo a un búho.

Recientemente, se ha podido grabar a uno de estos simpáticos animales en el río Vena, en la avenida Reyes Católicos, cerca de plaza España. Una estampa simpática para los vecinos que la presenciaron e incluso la grabaron pero, en este caso, el animal se encontraba fuera del río, en otro punto de la ciudad y corría peligro.

Ha sido necesario levantar el vehículo

Que una nutria termine debajo de un coche no es habitual. Un ciudadano ha dado aviso y hasta la zona ha llegado la Policía Local de Burgos y agentes medioambientales para proceder al rescate, ya que estaba en el interior del capó.

Una vez en el lugar, se han percatado de que sería necesario llamar también a una grúa porque se necesitaba levantar el coche, por lo que también se ha tenido que localizar y avisar al propietario del mismo, según apuntan testigos del rescate.

Una captura complicada

Agentes de la Policía Local de Burgos, agentes medioambientales y también el veterinario del CRAS de Albillos (el Centro de Recuperación de Animales Silvestres) han trabajado para capturar a la nutria en el lugar. Una vez levantada la parte delantera del vehículo, han podido acercarse al animal que, asustado se encontraba debajo del coche.

#rescateanimal #medioambiente ♬ sonido original - BURGOSconecta @burgosconecta 🛠️ Insólito rescate en #Burgos para salvar a una nutria despistada que se encontraba en el capó de un coche aparcado. 🦦 🏗️ 🚔 Policía Local, agentes medioambientales y hasta una grúa para recuperar al animal que, en medio de una gran expectación, ha sido atrapado y puesto a salvo. ☺️ ℹ️ Puedes ver más en el link de nuestra biografía #animales

Gracias a la red de captura han conseguido inmovilizarla y, con mucho cuidado para que no escapara ni sufriera ningún daño, han conseguido meterla en una jaula para alivio de los presentes.

Un rescate con muchos espectadores

Toda la operación ha contado con la gran expectación de ciudadanos que se ha concentrado alrededor del operativo de rescate. Los niños preguntaban qué estaban haciendo con el animal y los adultos observaban curiosos e, incluso, soltando algún comentario jocoso. Todos ellos han celebrado que hayan podido poner a la nutria a salvo.

La imagen era inusual, aunque algún agente medioambiental de Burgos recuerda que, hace unos años, tuvieron un rescate similar, también de una nutria.

Finalmente, el animal ha sido trasladado al CRAS para su evaluación y posterior puesta en libertad si está sano y listo para realizar su vida en su hábitat habitual.