'Lo damos todo' : vuelve la campaña de recogida del Banco de Alimentos en Burgos 67 centros de las distintas cadenas de alimentación participarán en esta acción solidaria los días 7 y 8 de noviembre

BURGOSconecta Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:27

El Banco de Alimentos de Burgos, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), pone en marcha la XIII Campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2025, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. Como ya viene siendo habitual desde la pandemia, la modalidad elegida es la entrega de donativos al pasar por la caja de su supermercado o gran superficie, permitiendo así una mayor eficiencia en la gestión y distribución de alimentos. «Cada euro donado, el Banco de Alimentos puede comprar justo lo que necesita, cuando se necesita y al mejor precio. Por tanto, no se entrega al banco efectivo, sino que se canjea por productos en el momento que hace falta a lo largo del año. De este modo, los más vulnerables de la sociedad, pueden acceder a una dieta equilibrada, a productos de higiene y artículos para bebés», señala el presidente del Banco de Alimentos de Burgos, Julián Martínez Pantoja, quien ha añadido: «que ante la cronificación de situaciones de pobreza, es vital hacer y dar lo posible para aliviar a los afectados, cuando menos, cubriendo sus necesidades alimenticias, liberando recursos financieros, que precisan para atender otras necesidades básicas».

En Burgos, en 2024, «atendimos a más de 9.000 personas, y hemos repartido unas 2.400 toneladas de alimentos y por lo que vemos en lo que llevamos de año, la situación sigue estando en las mismas cifras. La macro Economía parcece que va bien pero, incluso aquellos que tienen trabajo, no les da para atender todas las necesidades que una familia necesita al mes para vivir dignamente. En España, 8,3% de la población, unos 3,9 millones de personas viven en situación de pobreza severa con unos ingresos inferiores a 611 euros al mes. Recibir ayuda alimentaria, es básico.

Por su parte, la directora del Banco de Alimentos Ana Ruiz Pereda, invitó a los ciudadanos a apuntarse como voluntarios para esos días, ya que está demostrado, que la participación se duplica con su presencia. Solo será necesario dedicar dos horas de su tiempo para esta acción solidaria que consistirá en repartir los folletos informativos sobre la campana, además de aclarar la forma de colaboración y el modo de obtener una determinada deducción fiscal.

En esta edición, el Banco de Alimentos de Burgos ha confirmado la colaboración de 67 centros de las distintas cadenas de alimentación, 40 en Burgos y otros 27 en el resto de las localidades más pobladas de la provincia, (Aranda de Duero, Briviesca, Espinosa de los Monteros, Lerma, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Quintanar de la Sierra, Roa, Salas de los Infantes, Trespaderne y Villarcayo).

Durante la Gran Recogida participarán 23 coordinadores del Banco de Alimentos, que intermedian entre los centros comerciales y los 450 voluntarios, pertenecientes a 19 empresas/asociaciones/instituciones. Al igual que el año pasado, el sistema consistirá en la donación a través de las cajas de los centros comerciales participantes, con la cantidad que cada uno estime oportuna al pasar por caja. Además, es posible la aportación de forma telemática, a través de www.granrecogidadealimentos.org, desde el mismo día 3 de noviembre.

En ambos casos, - donación en supermercado o vía online-, existe la posibilidad de solicitar certificado fiscal de donación por el importe de la aportación.