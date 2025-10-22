BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Dos agentes de la Policía Local de Burgos junto al coche patrulla. BC

Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

El suceso se produjo el domingo sobre las 4 de la madrugada en un local de la calle Conde Don Sancho

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:47

Una mujer ha sido detenida en Burgos tras protagonizar altercados en un bar, intentar agredir a los agentes de policía, causar daños en el coche patrulla y hasta en la pantalla del ordenador del hospital.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre cuando sobre las 04:00 de la madrugada se recibió un aviso del teléfono de Emergencias 112 en el que informaban de una pelea en el interior de un establecimiento de hostelería en la calle Conde Don Sancho.

La Policía Local de Burgos se personó en el establecimiento encontrándolo totalmente desordenado, con mesas y sillas tiradas por el suelo y botellas rotas y cristales. Allí hallaron también a un hombre y a una mujer que recibió a los agentes con insultos y vejaciones, agrediendo a uno de ellos, motivo por el que se procedió a su detención. El varón presentaba un golpe en el rostro y manifestó que era de la mujer, su pareja sentimental.

Durante la detención, la presunta autora de los hechos presentó una actitud agresiva y amenazante, causando también daños en el vehículo patrulla de la Policía Local y agrediendo nuevamente a los agentes.

