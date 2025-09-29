Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa La Policía Nacional interviene 46 gramos de cocaína, una carabina y una daga en el registro

BURGOSconecta Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a dos mujeres, madre e hija, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al ser sorprendidas vendiendo cocaína desde su propio domicilio, considerado punto negro por los investigadores.

La operación nombrada 'YoYo', arrancó semanas atrás, al detectar un elevado trasiego de conocidos consumidores de estupefacientes en un domicilio concreto de Burgos, situado muy cerca de un centro escolar en la zona centro-norte de la ciudad.

A partir de ese momento y, tras recabar los necesarios indicios de criminalidad, la Autoridad Judicial concedió un Mandamiento de Entrada y Registro en la vivienda, donde se localizaron más de 41 gramos de cocaína, que, unidos a los 4,8 gramos que la mujer de más edad portaba entre sus ropas, suponen un total de 46,33 gramos de esta sustancia.

Además, en el registro se intervinieron 200 euros en efectivo, una báscula de precisión, una carabina de aire comprimido y un arma blanca tipo daga de 27 centímetros de hoja.