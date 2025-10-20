Detenido en Burgos acusado de un delito de violencia de género Los agentes encontraron a la expareja del hombre con signos evidentes de haber sido agredida. Al varón le intervinieron las llaves del piso y un móvil que no era suyo

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una intervención realizada el pasado sábado en un domicilio de la calle Doña Constanza.

El aviso se recibió a través del Centro de Emergencias 1-1-2 alrededor de las 08:25 horas del 18 de octubre, informando de una posible agresión de un hombre a una mujer en una casa de Burgos.

Una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida y Protección Ciudadana localizó al presunto agresor en la puerta del ascensor, donde reconoció haber mantenido una discusión con su expareja.

Signos evidentes de agresión

Mientras tanto, otra dotación de agentes accedió al domicilio y encontró a la mujer, que presentaba síntomas evidentes de haber sufrido una agresión.

El detenido fue arrestado y se le intervinieron las llaves del piso de su expareja y un teléfono móvil que no le pertenecía. La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes por un presunto delito de violencia de género.