BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de dos dotaciones de la Policía Local de Burgos. S.S.

Detenido en Burgos acusado de un delito de violencia de género

Los agentes encontraron a la expareja del hombre con signos evidentes de haber sido agredida. Al varón le intervinieron las llaves del piso y un móvil que no era suyo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una intervención realizada el pasado sábado en un domicilio de la calle Doña Constanza.

El aviso se recibió a través del Centro de Emergencias 1-1-2 alrededor de las 08:25 horas del 18 de octubre, informando de una posible agresión de un hombre a una mujer en una casa de Burgos.

Una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida y Protección Ciudadana localizó al presunto agresor en la puerta del ascensor, donde reconoció haber mantenido una discusión con su expareja.

Noticias relacionadas

Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos

Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos

Herido un joven en una salida de vía en Burgos

Herido un joven en una salida de vía en Burgos

Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales

Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Signos evidentes de agresión

Mientras tanto, otra dotación de agentes accedió al domicilio y encontró a la mujer, que presentaba síntomas evidentes de haber sufrido una agresión.

El detenido fue arrestado y se le intervinieron las llaves del piso de su expareja y un teléfono móvil que no le pertenecía. La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes por un presunto delito de violencia de género.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  2. 2 Las cuevas de Burgos que parecen sacadas de Capadocia y esconden siglos de historia
  3. 3 Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío
  4. 4 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo
  5. 5 Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural en la marcha Lux Mundi
  6. 6 «Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad»: vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo
  7. 7 Herido un joven tras una salida de vía en Burgos
  8. 8 Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos
  9. 9 Los pueblos de Burgos se someterán a un inventario completo de infraestructuras y servicios
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Burgos acusado de un delito de violencia de género

Detenido en Burgos acusado de un delito de violencia de género