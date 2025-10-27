BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional y Local. Ruth Rodero

Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

Las dotaciones policiales fueron avisadas de un forcejeo que se estaba produciendo en la calle y cuando llegaron se encontraron con la joven retenida contra su voluntad en la zona de trasteros de un edificio

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:02

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por la comisión de un delito de detención ilegal y otros dos de robo con fuerza.

La primera detención tuvo lugar el domingo 19 de octubre cuando sobre las 15 horas se recibió un aviso de teléfono de Emergencias del 1-1-2 indicando que entre un hombre y una mujer se estaba produciendo un forcejeo en la calle Doctor Jaime Santamaría.

De inmediato variadas dotaciones policiales acudieron al lugar localizando en la zona de trasteros de un inmueble a un hombre de 46 años que había retenido de manera ilegal a una joven de 25 años, motivo por el que fue detenido.

Rompen el escaparate para robar

La segunda doble detención tuvo lugar el pasado jueves, 23 de octubre, cuando sobre las 04.35 horas de la madrugada se recibió otro aviso al 112 en el que varios testigos alertaban de que dos personas habían roto el escaparate de una tienda de alimentación en la calle Vitoria de Burgos sustrayendo objeto de su interior, desplazándose a la calle doña Constanza donde estaban facturando otro escaparate.

De inmediato, dotaciones de ambos cuerpos policiales se personaron en el lugar pudiendo localizar a un hombre de 19 años que huía apresuradamente del lugar y al que localizaron, en el posterior registro, parte de los enseres sustraídos.

La otra persona detenida, una mujer de 25 años, estaba escondida en el entorno y al verse sorprendía por los agentes salió huyendo, poniendo gran resistencia a la detención, profiriendo insultos, amenazas y lanzando golpes que no causaron lesión a los agentes. Ambos fueron detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

