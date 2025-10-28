Detenido un clan familiar por estafar con el «timo del tocomocho» en Burgos Los tres integrantes del grupo, especializados en esta modalidad de engaño, robaron joyas y dinero a una vecina tras sustraerle las llaves de su domicilio

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, pertenecientes a un mismo clan familiar, especializadas en la comisión de estafas mediante el conocido «timo del tocomocho» o «de la estampita».

Los detenidos, con un amplio historial delictivo y que actuaban de forma itinerante por distintas provincias españolas, engañaron el pasado mes de septiembre a una vecina de Burgos. Además de la estafa, se apoderaron de las llaves de su vivienda, accedieron al interior y sustrajeron diversas joyas de valor, así como dinero mediante el uso fraudulento de su tarjeta bancaria.

Una estafa clásica con un giro adicional

La víctima fue abordada en una céntrica calle por una mujer que fingía tener cupones premiados y necesitar ayuda. Poco después se les unió un hombre que ofreció su vehículo para acudir a una oficina y verificar el supuesto premio. Tras «comprobar» los boletos, el individuo propuso entregar dinero a la portadora de los cupones a cambio de una parte del premio, convenciéndola para que retirara 1.000 euros de un cajero.

Con una nueva excusa, los estafadores pidieron a la víctima que les comprara un bocadillo. Cuando regresó, habían desaparecido. En ese momento descubrió que le faltaban las llaves de su casa y su cartera con documentación y tarjetas bancarias.

Robo posterior en el domicilio

Horas después, los delincuentes utilizaron las llaves sustraídas para acceder a la vivienda de la víctima, de donde se llevaron numerosas joyas. También realizaron un reintegro de 200 euros con su tarjeta y, posteriormente, intentaron efectuar una compra por valor de 1.249 euros en un establecimiento de Aranda de Duero, operación que fue rechazada.

Clan familiar itinerante

Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron identificar plenamente a los tres sospechosos, que actuaban de forma coordinada y con un claro reparto de funciones dentro del grupo criminal. Se les imputan delitos de estafa, robo con fuerza, estafa bancaria y pertenencia a grupo criminal.