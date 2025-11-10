Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora» El detenido fue cliente del centro y mostró durante meses continuas quejas por los servicios recibidos. Enviaba mensajes, producía daños y dejaba pósits intimidatorios

Un hombre ha sido detenido en Burgos al ser investigado como presunto responsable de un delito de acoso reiterado y grave. El varón acosaba al titular y empleadas de una clínica dental de la capital de la que había sido cliente.

La relación profesional que dio origen a los hechos se remonta a 2021. Tras someterse a diferentes tratamientos dentales, el cliente comenzó a mostrar continuos desacuerdos, bien con el precio de los servicios o bien con las propias recomendaciones e indicaciones médicas.

Según las manifestaciones de los perjudicados, desde 2023 dejaron de atender al denunciado, tras un episodio en el que llegó incluso a propinar un empujón a una de las empleadas.

A partir de ese momento, presuntamente el detenido se dedicó a enviar, de forma periódica y repetitiva, mensajes de corte amenazante a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono de la clínica, y llegó a causar desperfectos en el rótulo de la entrada a la misma, en la ciudad de Burgos.

El varón investigado incluso pegó notas manuscritas sobre las placas de la entrada. En ellas se podía leer: «Te arrepentirás cobarde, H. P.» o «Te llegará la hora».

Si bien durante largo tiempo los responsables de la citada empresa de salud bucodental no interpusieron denuncia, esto cambió cuando el mes pasado el investigado se presentó en el portal del domicilio particular de su titular, amenazando con «romperle la cabeza», detonante que condujo a los afectados a poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

En dicho relato, los denunciantes afirman que la situación sufrida ha afectado gravemente a todos ellos, propietarios y trabajadoras, y también a su propia reputación como empresa, generando además una situación de ansiedad en el desarrollo de su vida personal. Por esta razón, el antiguo cliente ha sido investigado y detenido en Burgos.

