Dos de las personas detenidas en Burgos. BC

Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban

El perjuicio econónico causado a las dos víctimas es de 15.000 euros

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:39

Tres personas han sido detenidas en Burgos a principios de noviembre tras hurtar y estafar a dos ancianas. Dos de las arrestadas cuidaban a las ancianas, a las que, en total, sustrajeron 15.000 euros.

Los detenidos son dos mujeres, madre e hija menor de edad, y un hombre. Estas personas se habrían dedicado a robar y estafar a dos ancianas de Burgos, para quienes la mujer de más edad trabajó durante la primera mitad del mes de agosto pasado como empleada del hogar.

En los 15 días en los que estuvo contratada por las víctimas, la mujer detenida abusó de la confianza depositada en ella y la vulnerabilidad de las dos denunciantes. Lo hizo con la intención de sustraerles dinero, joyas e incluso tarjetas de crédito del interior del domicilio de las personas a las que debía cuidad y asistir.

Su hija de 17 años, también detenida, utilizó las tarjetas de crédito sustraídas para efectuar numerosas y constantes compras en comercios, así como retiradas de efectivo en cajeros automáticos. La investigación ha demostrado que la menor logró vincular la tarjeta de la víctima a su propio dispositivo móvil inteligente, apoderándose de las claves para su uso, por lo que abonaba las compras desde su teléfono, sin necesidad de llevar encima las tarjetas físicas.

Respecto al varón detenido –en situación administrativa irregular en España, por lo que se ha incoado un expediente de expulsión del país-, se le atribuye un delito de receptación. Los investigadores consideran que participó activamente en las compras fraudulentas acompañando a las otras investigadas, siendo conocedor del ilícito penal que estaban realizando. Además, fue el encargado de realizar la venta de las joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa.

Los agenstes de la Policía Nacional han determinado que el perjuicio económico causado a las denunciantes de Burgos asciende a unos 15.000 euros.

