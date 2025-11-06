La Diócesis de Burgos cierra 2024 con un pequeño déficit y prepara un programa piloto para fomentar los donativos Una de las maneras de incidir en la sociedad es a través de la concreción de acciones evangélicas, como las que llevan a cabo algunas de las pastorales diocesanas, como la labor que se desarrolla en la cárcel

La diócesis de Burgos cerraba 2024 con un pequeño déficit de3.321,80 euros mucho menor los 15.000 euros del año anterior, pero ve necesario poner en marcha un «programa piloto» que se desarrollará en ocho parroquias para impulsar la aportación económica de los fieles ante la percepción de que en los últimos años «ha bajado este apartado económico».

La economía diocesana, Mariola Rilova, ha señalado que se ha notado «un poco la caída en la aportación» de los fieles en las parroquias, por eso se prevé poner en marcha esa campaña piloto en ocho parroquias para «estudiar como incrementar» las aportaciones. El proyecto se encuentra ahora mismo «en fase de diseño» y la previsión es que pueda ponerse en marcha a lo largo del curso 25 26.

La Iglesia de Burgos quiere llegar de otra manera a los fieles, presentando acciones significativas de transformación de la sociedad al estilo del Evangelio de Jesús. Y ahí está la base y esencia de la Iglesia. Desde la diócesis se piensa que hay que llegar de otra manera, «hay que cambiar algo», no saben todavía «el qué» por eso se está estudiando la manera de hacerlo. Ha prometido que se concretaría el lanzamiento en breve.

En cuanto a la denominada X de la Iglesia en la Declaración de la Renta, Rilova ha reconocido que «se ha reducido el número de personas que marcan la casilla», aunque «no se ha bajado en cuanto a cantidad, porque los importes de las rentas son mayores». En este sentido, ha insistido en la necesidad de «incidir» tanto en quienes han dejado de marcar la casilla como en «todas estas personas que muchas veces igual veían más palpable lo que la Iglesia hacía» y cuya implicación se quiere recuperar.

Tú también puedes ser santo

Mientras se intenta dar una imagen de fidelidad al evangelio, a través de la transformación de la sociedad y de la construcción del Reino que pedía Jesús, los lemas siguen anclados en el pasado. Para este año se ha elegido 'Tú también puedes ser santo'. Así, la Iglesia diocesana celebra su día el próximo domingo. Es la fecha en la que todas las diócesis de España hacen una «puesta en común» de la obra de la Iglesia, «qué se está haciendo y cómo se está trabajando», cómo ha señalado el Vicario general de la diócesis, Carlos Izquierdo.

Gastos e ingresos

Mariola Rilova ha informado de que el pasado ejercicio los gastos supusieron 48.139.639 euros, de los cuales el 43,17% fue a parar a los sueldos del personal selar de la iglesia,. La mayoría de ellos son empleados de los cinco colegios diocesanos regidos por la fundación Manjón - Palencia.

Otra de las partidas más relevantes fue la referida a la conservación y funcionamiento de edificios, que se ha llevado en 2024 el 34% del total, con una inversión de 16.355.666 euros en rehabilitación, mobiliario, maquinaria y consumibles.

El pago de salario a los sacerdotes, su Seguridad Social y otras prestaciones sociales han supuesto el 11,03 % de los gastos. Ascienden a 5.311.439 euros. Por lo que se refiere a las acciones pastorales y asistenciales sumaron 2.588.868 euros, el 5,38% del total.

Un capítulo importante está destinado a la construcción de nuevos templos. Burgos destinó en 2024 un total de 2.438.818,86 euros a este fin, es decir, el 5,07%. En este apartado, también se contemplan programas de rehabilitación y otros gastos extraordinarios. En aportaciones para centros de formación como el Seminario, los colegios diocesanos y el Colegio Español en Roma, la diócesis ha aportado 659.863,64 euros

En cuanto a los ingresos, la cifra global alcanzó los 48.136.317,12 euros, procedentes en su mayoría, el 66% de «conciertos de formación e ingresos por servicios» los colegios, capellanías o entradas a museos. Las aportaciones voluntarias de los fieles, que incluyen colectas, suscripciones, herencias y legados, representaron el 13,08% de los ingresos, con un total de 6.294.687,67 euros.

Por su parte, la Asignación Tributaria y el Fondo Común Interdiocesano aportaron el 14,44% de los ingresos y suman 6.949.832,56 euros, mientras que los alquileres e ingresos financieros supusieron un 6%, en total 2.906.073 euros; a todo esto hay que sumar la «enajenaciones patrimoniales, indemnizaciones y plusvalías» que alcanza un exiguo 0,28%.