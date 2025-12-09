La directora de Burgos que ha ganado un premio en el festival de cine de Aguilar Isa Sáez Pérez ha sido galardonada por su montaje en el cortometraje 'La raíz', donde explora la identidad junto a su abuela

«¿Recuerdas el día que te pregunté cómo conociste al abuelo?». Así comienza 'La raíz', el cortometraje de la cineasta de Burgos Isa Sáez que ha ganado un premio en el festival de Aguilar de Campoo (Valladolid). «Estábamos solas en la cocina, yo tenía 18 y tú 80», continúa.

En este cortometraje de ocho minutos, la directora burgalesa explora su identidad a través de la relación con su abuela. A ella le pregunta inquietudes y, poco a poco, a lo largo de la cinta, la personalidad de Isa Sáez sale a la luz.

Este «ensayo», como lo denomina la cineasta burgalesa, aglutina una reflexión sobre el poder de decisión, la feminidad y la orientación sexual. Sin apenas sonido, la personalidad de Isa Sáez se va construyendo, fotograma a fotograma, a través de la conversación con su abuela y el diálogo interno de la joven. Todas las imágenes que aparecen han sido cedidas por instituciones culturales vascas.

Y así, con el cortometraje 'La raíz', esta joven de Burgos se ha hecho con el premio al mejor montaje en la sección Castilla y León de la 37ª edición del Aguilar Film Festival. De la cinta, el jurado ha valorado «la sensibilidad del montaje», así como su coherencia narrativa y su «fuerza emocional».

El de las lesbianas, un pasado sin referencias

«Uso recuerdos ajenos para construir un pasado común», señala la burgalesa Isa Sáez en su cortometraje. Porque en 'La raíz' se abordan tabúes, silencios heredados y la construcción de la identidad explorando tanto la familia biológica como la elegida.

El cortometraje galardonado surge del laboratorio de cine queer Memorias Sinvergüenzas. Respecto a su inclusión en el festival de Aguilar, a pesar de no ser este de temática LGTBi, Isa Pérez decidió presentar su trabajo para lograr ser «la puerta para la normalización de la identidad LGTBi en la ruralidad y las ciudades pequeñas», como son las de Castilla y León o su Burgos natal.

Una forma de contar su realidad y la de otras muchas mujeres lesbianas, de las que apenas existen memorias o recuerdos, según se entresaca del corto premiado. Un ejemplo de cómo la cineasta de Burgos ha intentado imaginar ese pasado para que le ayude a definir su presente.

La burgalesa opta a otro premio en el mismo festival

Por el momento, en la 37ª edición del festival de Aguilar, Isa Sáez ha ganado el premio al mejor montaje en la sección Castilla y León, que también se proyectó en la Seminci de Valladolid. Ahora, este cortometraje realizado por una burgalesa también opta al galardón de la Sección Oficial junto a otras obras nacionales e internacionales. La decisión del jurado se conocerá durante el fin de semana del 6 de diciembre.