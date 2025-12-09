BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instante de 'La raíz' y la cineasta burgalesa Isa Sáez Pérez. BC

La directora de Burgos que ha ganado un premio en el festival de cine de Aguilar

Isa Sáez Pérez ha sido galardonada por su montaje en el cortometraje 'La raíz', donde explora la identidad junto a su abuela

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:00

Comenta

«¿Recuerdas el día que te pregunté cómo conociste al abuelo?». Así comienza 'La raíz', el cortometraje de la cineasta de Burgos Isa Sáez que ha ganado un premio en el festival de Aguilar de Campoo (Valladolid). «Estábamos solas en la cocina, yo tenía 18 y tú 80», continúa.

En este cortometraje de ocho minutos, la directora burgalesa explora su identidad a través de la relación con su abuela. A ella le pregunta inquietudes y, poco a poco, a lo largo de la cinta, la personalidad de Isa Sáez sale a la luz.

Este «ensayo», como lo denomina la cineasta burgalesa, aglutina una reflexión sobre el poder de decisión, la feminidad y la orientación sexual. Sin apenas sonido, la personalidad de Isa Sáez se va construyendo, fotograma a fotograma, a través de la conversación con su abuela y el diálogo interno de la joven. Todas las imágenes que aparecen han sido cedidas por instituciones culturales vascas.

Y así, con el cortometraje 'La raíz', esta joven de Burgos se ha hecho con el premio al mejor montaje en la sección Castilla y León de la 37ª edición del Aguilar Film Festival. De la cinta, el jurado ha valorado «la sensibilidad del montaje», así como su coherencia narrativa y su «fuerza emocional».

El de las lesbianas, un pasado sin referencias

«Uso recuerdos ajenos para construir un pasado común», señala la burgalesa Isa Sáez en su cortometraje. Porque en 'La raíz' se abordan tabúes, silencios heredados y la construcción de la identidad explorando tanto la familia biológica como la elegida.

El cortometraje galardonado surge del laboratorio de cine queer Memorias Sinvergüenzas. Respecto a su inclusión en el festival de Aguilar, a pesar de no ser este de temática LGTBi, Isa Pérez decidió presentar su trabajo para lograr ser «la puerta para la normalización de la identidad LGTBi en la ruralidad y las ciudades pequeñas», como son las de Castilla y León o su Burgos natal.

Noticias relacionadas

Una película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» se estrena con éxito en México

Una película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» se estrena con éxito en México

El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista»

El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista»

Marvel, Los Simpson o un programa de la BBC: referencias a Burgos en la cultura popular

Marvel, Los Simpson o un programa de la BBC: referencias a Burgos en la cultura popular

La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»

La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»

Una forma de contar su realidad y la de otras muchas mujeres lesbianas, de las que apenas existen memorias o recuerdos, según se entresaca del corto premiado. Un ejemplo de cómo la cineasta de Burgos ha intentado imaginar ese pasado para que le ayude a definir su presente.

La burgalesa opta a otro premio en el mismo festival

Por el momento, en la 37ª edición del festival de Aguilar, Isa Sáez ha ganado el premio al mejor montaje en la sección Castilla y León, que también se proyectó en la Seminci de Valladolid. Ahora, este cortometraje realizado por una burgalesa también opta al galardón de la Sección Oficial junto a otras obras nacionales e internacionales. La decisión del jurado se conocerá durante el fin de semana del 6 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
  2. 2 Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos
  3. 3 Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos
  4. 4 Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda
  5. 5 Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse
  6. 6 La presa de Castrovido iniciará su primer llenado en el segundo semestre de 2026 tras más de una década sin actividad
  7. 7 El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de diciembre
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10 Porfi Fisac, nuevo entrenador del San Pablo Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La directora de Burgos que ha ganado un premio en el festival de cine de Aguilar

La directora de Burgos que ha ganado un premio en el festival de cine de Aguilar