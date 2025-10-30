BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Material requisado en Burgos.
Material requisado en Burgos. BC

Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

La Policía Nacional requisó 178 gramos de esta sustancia, además de 395 euros, una báscula de precisión y una pistola simulada

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:38

Comenta

Dos individuos han sido detenidos en Burgos acusados de traficar con cocaína. Uno de los arrestados fue pillado durante un intercambio; mientras que el otro fue interceptado huyendo con la droga.

El suceso ocurría el pasado martes 21 de octubre. Era entonces cuando la Policía Nacional de Burgos detenía y ponía a disposición judicial a ambos individuos, presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Días atrás, los agentes habían obtenido información acerca de que una pareja de sujetos se estaría dedicando a vender dosis de cocaína 'base' en Burgos. Tras identificar al primero de ellos, el día 21 por la tarde se estableció un dispositivo de vigilancia sobre sus movimientos, observando cómo entraba en el interior de un centro de salud próximo a su domicilio de la capital.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la realización de «un pase de droga»; es decir un intercambio de esta sustancia (normalmente y como fue el caso, una dosis de la misma) por dinero. Tras identificarse como policías, procedieron a su inmediata detención, interviniéndole ocultos entre sus ropas seis dosis más de lo que resultó ser cocaína, con un peso bruto de 1,9 gramos.

@burgosconecta ⛓️ Dos individuos han sido detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta y, al otro, huyendo ℹ️ Más información en el enlace de la biografía #sucesos #sucesosburgos #sucesosenburgos ♬ Breaking News - Dih

Por otro lado, el joven consumidor que acababa de comprar la sustancia decidió tragársela ante la presencia policial. Acto seguido tuvo que ser atendido por el personal sanitario.

Huida del segundo detenido

Tras el suceso en el centro de salud de Burgos, los agentes acompañaron al detenido a un trastero de su propiedad. Al llegar, los policías observaron a un sujeto más joven que salía del mismo lugar apresuradamente, tratando de esconder una bolsa con 175 gramos de cocaína.

Noticias relacionadas

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos

Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos

Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre

Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos

Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos

En la inspección realizada en dicho trastero se hallaron evidencias relacionadas con su presunta actividad ilícita, así como un patinete y una bicicleta eléctrica, cuya propiedad se investiga. Se intervinieron en total 178,2 gramos de cocaína, una báscula de precisión, una caja fuerte con 395 euros en moneda fraccionada y una pistola simulada.

Los dos detenidos en la operación 'Fast' de Burgos fueron detenidos por los agentes y puestos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos
  2. 2 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  3. 3 Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre
  4. 4 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  5. 5 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  6. 6 Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro
  7. 7 Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año
  8. 8 Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos
  9. 9 El Espolón acogerá la Milla Urbana de Burgos diez años después de su última edición
  10. 10 Burgos, una de las provincias más desconectadas de España: el 11% de los hogares sigue sin conexión 5G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta