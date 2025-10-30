Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta La Policía Nacional requisó 178 gramos de esta sustancia, además de 395 euros, una báscula de precisión y una pistola simulada

Dos individuos han sido detenidos en Burgos acusados de traficar con cocaína. Uno de los arrestados fue pillado durante un intercambio; mientras que el otro fue interceptado huyendo con la droga.

El suceso ocurría el pasado martes 21 de octubre. Era entonces cuando la Policía Nacional de Burgos detenía y ponía a disposición judicial a ambos individuos, presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Días atrás, los agentes habían obtenido información acerca de que una pareja de sujetos se estaría dedicando a vender dosis de cocaína 'base' en Burgos. Tras identificar al primero de ellos, el día 21 por la tarde se estableció un dispositivo de vigilancia sobre sus movimientos, observando cómo entraba en el interior de un centro de salud próximo a su domicilio de la capital.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la realización de «un pase de droga»; es decir un intercambio de esta sustancia (normalmente y como fue el caso, una dosis de la misma) por dinero. Tras identificarse como policías, procedieron a su inmediata detención, interviniéndole ocultos entre sus ropas seis dosis más de lo que resultó ser cocaína, con un peso bruto de 1,9 gramos.

Por otro lado, el joven consumidor que acababa de comprar la sustancia decidió tragársela ante la presencia policial. Acto seguido tuvo que ser atendido por el personal sanitario.

Huida del segundo detenido

Tras el suceso en el centro de salud de Burgos, los agentes acompañaron al detenido a un trastero de su propiedad. Al llegar, los policías observaron a un sujeto más joven que salía del mismo lugar apresuradamente, tratando de esconder una bolsa con 175 gramos de cocaína.

En la inspección realizada en dicho trastero se hallaron evidencias relacionadas con su presunta actividad ilícita, así como un patinete y una bicicleta eléctrica, cuya propiedad se investiga. Se intervinieron en total 178,2 gramos de cocaína, una báscula de precisión, una caja fuerte con 395 euros en moneda fraccionada y una pistola simulada.

Los dos detenidos en la operación 'Fast' de Burgos fueron detenidos por los agentes y puestos a disposición judicial.

