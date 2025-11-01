Dos detenidos tras robar monedas de plata por valor de 6.000 euros en Burgos Una de las personas arrestadas ya fue intervenida en varias ocasiones por la Policía Nacional

Dos personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional por robar de un trastero una importante cantidad de monedas de plata y de colección por valor de 6.000 euros. Estas detenciones entran dentro de la Operación 'Numus' del cuerpo de seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 18 de octubre, cuando el dueño del inmueble se dio cuenta de que la puerta del mismo había sido forzada. En su interior, todo se encontraba revuelto y su colección había desaparecido.

Tras una investigación y recopilación de indicios objetivos, se pudo identificar y detener a los culpables del hurto una semana más tarde, el sábado 25.

El primero de ellos sería el presunto autor material del robo de las piezas, el cual acudió en dos ocasiones a dicho trastero para sustraer el botín. Se trata de un hombre de mediana edad repetidamente detenido por Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos por hechos similares en este año.

Al segundo se le considera autor de un delito de receptación, tras localizar en su poder parte de las monedas robadas, a quien también le constan antecedentes policiales por delitos comunes.

Después de cometer los hechos, ambos detenidos intentaron vender la colección de piezas en establecimientos del ramo. Una parte significativa de ellas han sido recuperadas, y ya se encuentran de nuevo en poder de su legítimo dueño.