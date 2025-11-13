BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Objetos que se han vendido en otros mercados en casas de Burgos. Sara Sendino

Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana

En estos mercadillos se podrán comprar los objetos de cada vivienda

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:24

Los mercados efímeros se están poniendo de moda en Burgos. Se trata de ventas que duran pocos días y que se realizan en casas o en pequeños locales para vender objetos o ropa de segunda mano. Esta semana se organizan otros dos en la ciudad.

Los dos mercados efímeros que se celebrarán durante la semana del 10 de noviembre serán en casas del centro de Burgos. En ellas se podrá comprar una variedad de objetos: muebles, aparatos de música, libros o ropa, entre otros enseres escogidos.

Por una parte, Nathalie de Sweet Home Market organiza un mercado vintage para vaciar un hogar de la calle Padre Aramburu, cerca del antiguo hospital. Este se celebrará en el número 11, piso 4º izquierda, desde el jueves 13 hasta el sábado 15 de noviembre.

El horario del jueves será de 15 a 21 horas; el viernes de 12 a 21 horas y, el sábado, de 12 a 20 horas.

Asimismo, la ciudad de Burgos acogerá otro mercado efímero para vaciar otro inmueble. Este está organizado por Roxana y Claudia, las jóvenes fundadoras de Vaciarte, que han comenzado este 2025 en el negocio. También prepararon hace pocas semanas una tienda efímera de ropa de segunda mano.

En su caso, la vivienda donde realizarán su mercado efímero se sitúa en la calle José Zorrilla, en la zona de Venerables. Se trata de un piso situado en el portal número 8, 6º H. Este mercado estará abierto desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre.

El viernes, el horario será de 17 a 21 horas. Mientras, el sábado y el domingo el mercado efímero permanecerá abierto de 10 a 14 y de 16 a 21 horas. Por último, el lunes 17 de noviembre la venta en esta casa del centro de Burgos se realizará desde las 17 hasta las 21 horas, con la intención de dar una segunda vida a los objetos que en ella se encuentran.

