BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de noviembre
Un momento de la manifestación.

Ver 9 fotos
Un momento de la manifestación. JCR

Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante

La manifestación por la reapertura del tren Madrid-Aranda-Burgos quiere ser la primera de «una nueva gran movilización social» para el alcalde de Aranda, Antonio Linaje

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

El octavo aniversario de las concentraciones en las que la población burgalesa ha pedido la reapertura de la línea ferroviaria Madrid–Aranda de Duero–Burgos quiere ser la «gran movilización social» que debe marcar el principio de un «cambio real» en las políticas de transporte del Gobierno. Al menos ese es el deseo del alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje. Así lo ha manifestado en la multitudinaria protesta celebrada este sábado 15 de noviembre en Burgos.

El mandatario arandino ha subrayado que el objetivo de la jornada es que esta movilización sea «el principio de una nueva movilización social» y que sirva para «cambiar las conciencias» gubernativas y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El Ayuntamiento de Burgos, de forma unánime por parte de todos los grupos políticos, también respaldó recientemente la apertura del Directo.

Manifestantes de diversas provincias

Una delegación arandina, junto a otras personas llegadas desde la provincia de Segovia y de la Comunidad de Madrid, se ha unido a la manifestación que cada sábado organiza la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), reclamando la reapertura de la línea 102 Madrid–Aranda–Burgos.

Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero insisten en que la recuperación de la línea ferroviaria «es viable y necesaria». El alcalde de la villa ribereña apuntaba que no solo «es rentable económicamente, algo en lo que hemos invertido muchos esfuerzos, sino que es imprescindible desde el punto de vista social», ha señalado. En este sentido, ha lamentado que los burgaleses sigan sin disponer de esta infraestructura estratégica. Linaje cree que la población de la provincia de Burgos «merece ser de primera» y lo va a «exigir» en posteriores actos.

Noticias relacionadas

Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural

Sonorama se implica y pide la reapertura del Tren Directo y la mejora de comunicaciones en el medio rural

La Plataforma por el Ferrocarril Directo despliega cinco pancartas coincidiendo con el Sonorama Ribera 2025

La Plataforma por el Ferrocarril Directo despliega cinco pancartas coincidiendo con el Sonorama Ribera 2025

El plante por el Tren Directo cumple 400 concentraciones en Burgos sin garantía de reapertura

El plante por el Tren Directo cumple 400 concentraciones en Burgos sin garantía de reapertura

El Gobierno decidirá en otoño si reabrir el tren Directo Madrid-Aranda

El Gobierno decidirá en otoño si reabrir el tren Directo Madrid-Aranda

Seguir impulsando acciones reivindicativas

Respecto a la continuidad de las protestas, la representante municipal ha indicado que la intención es seguir impulsando acciones reivindicativas, ha explicado, agradeciendo la participación de arandinos, burgaleses y vecinos de diversos puntos de la provincia. «El apoyo que están mostrando aquí es fundamental», ha apuntado.

El objetivo común de todas las plataformas es claro, ya que entienden que son «imprescindibles» para su presente y también para su futuro. En este sentido, todos los intervinientes han reclamado la reapertura por la importancia estratégica de la línea ferroviaria Madrid–Aranda–Burgos.

Por qué es necesario el Tren Directo

Entre los argumentos que sostienen esta reivindicación, destacan que se trata del trayecto más directo entre Madrid y Burgos, lo que supondría un ahorro aproximado de 100 kilómetros, con la consiguiente reducción de costes económicos, tiempos de desplazamiento y mantenimiento. Además, remarcan que su funcionamiento permitiría disminuir «de forma considerable» el tráfico de vehículos y camiones en la A-1, una de las vías con mayor densidad de tránsito pesado, contribuyendo así a evitar accidentes y largas retenciones, como ha indicado el secretario de Socibur, Carlos Temiño.

Según los defensores del corredor, esta infraestructura «de muy alta calidad», dotada de numerosos túneles y sin pasos a nivel, discurre por una cota casi cero en cuestión de los desniveles entre la capital de España y Burgos. Esta línea aportaría «mayor seguridad operativa y permitiría recortar más de una hora» los tiempos de viaje respecto al actual itinerario por Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos
  2. 2 14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional
  3. 3 El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI
  4. 4 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos
  5. 5 Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos
  6. 6 El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España
  7. 7 El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta
  8. 8 El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda
  9. 9 El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral
  10. 10 La docena de huevos, hasta 70 céntimos más cara en lo que va de año en Burgos por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante