Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante La manifestación por la reapertura del tren Madrid-Aranda-Burgos quiere ser la primera de «una nueva gran movilización social» para el alcalde de Aranda, Antonio Linaje

Julio César Rico Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

El octavo aniversario de las concentraciones en las que la población burgalesa ha pedido la reapertura de la línea ferroviaria Madrid–Aranda de Duero–Burgos quiere ser la «gran movilización social» que debe marcar el principio de un «cambio real» en las políticas de transporte del Gobierno. Al menos ese es el deseo del alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje. Así lo ha manifestado en la multitudinaria protesta celebrada este sábado 15 de noviembre en Burgos.

El mandatario arandino ha subrayado que el objetivo de la jornada es que esta movilización sea «el principio de una nueva movilización social» y que sirva para «cambiar las conciencias» gubernativas y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El Ayuntamiento de Burgos, de forma unánime por parte de todos los grupos políticos, también respaldó recientemente la apertura del Directo.

Manifestantes de diversas provincias

Una delegación arandina, junto a otras personas llegadas desde la provincia de Segovia y de la Comunidad de Madrid, se ha unido a la manifestación que cada sábado organiza la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), reclamando la reapertura de la línea 102 Madrid–Aranda–Burgos.

Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero insisten en que la recuperación de la línea ferroviaria «es viable y necesaria». El alcalde de la villa ribereña apuntaba que no solo «es rentable económicamente, algo en lo que hemos invertido muchos esfuerzos, sino que es imprescindible desde el punto de vista social», ha señalado. En este sentido, ha lamentado que los burgaleses sigan sin disponer de esta infraestructura estratégica. Linaje cree que la población de la provincia de Burgos «merece ser de primera» y lo va a «exigir» en posteriores actos.

Seguir impulsando acciones reivindicativas

Respecto a la continuidad de las protestas, la representante municipal ha indicado que la intención es seguir impulsando acciones reivindicativas, ha explicado, agradeciendo la participación de arandinos, burgaleses y vecinos de diversos puntos de la provincia. «El apoyo que están mostrando aquí es fundamental», ha apuntado.

El objetivo común de todas las plataformas es claro, ya que entienden que son «imprescindibles» para su presente y también para su futuro. En este sentido, todos los intervinientes han reclamado la reapertura por la importancia estratégica de la línea ferroviaria Madrid–Aranda–Burgos.

Por qué es necesario el Tren Directo

Entre los argumentos que sostienen esta reivindicación, destacan que se trata del trayecto más directo entre Madrid y Burgos, lo que supondría un ahorro aproximado de 100 kilómetros, con la consiguiente reducción de costes económicos, tiempos de desplazamiento y mantenimiento. Además, remarcan que su funcionamiento permitiría disminuir «de forma considerable» el tráfico de vehículos y camiones en la A-1, una de las vías con mayor densidad de tránsito pesado, contribuyendo así a evitar accidentes y largas retenciones, como ha indicado el secretario de Socibur, Carlos Temiño.

Según los defensores del corredor, esta infraestructura «de muy alta calidad», dotada de numerosos túneles y sin pasos a nivel, discurre por una cota casi cero en cuestión de los desniveles entre la capital de España y Burgos. Esta línea aportaría «mayor seguridad operativa y permitiría recortar más de una hora» los tiempos de viaje respecto al actual itinerario por Valladolid.