Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad El comercio familiar, especializado en zapatos, moda y complementos, deja la ciudad ante las dificultades del pequeño comercio

Después de más de quince años formando parte del paisaje comercial del centro de Burgos, la tienda Tacones echa el cierre. Este comercio familiar, conocido por ofrecer las últimas novedades en zapatos, moda y complementos, comenzó su andadura en la Calle Vitoria, número 27, y años después abrió un segundo local en la Calle Moneda, número 6, donde finalmente se establecieron de manera definitiva tras el cierre del local de la calle Vitoria.

La propietaria ha comunicado que el cierre se debe a que la tienda no ha logrado alcanzar los beneficios económicos necesarios. No obstante, Tacones seguirá disponible a través de la tienda Calzados Diez en Madrid, y los clientes interesados podrán adquirir productos mediante su página web, por correo electrónico o por teléfono, con envío sin coste adicional. Además, cualquier vecino de Burgos que posea cupones de Tacones puede ponerse en contacto con la tienda para utilizarlos.

El cierre de Tacones también pone de relieve las dificultades que enfrenta actualmente el comercio local y de proximidad. Tal como señala su propietaria, comprar en grandes cadenas y recibir productos en casa se ha convertido en la norma, y salir por la ciudad muchas veces se reduce únicamente a disfrutar de unos pinchos, dejando de lado la experiencia de pasear y descubrir tiendas locales.

Esta situación hace que comercios con historia y arraigo en la ciudad se vean obligados a cerrar, pese a la pasión y dedicación de quienes los gestionan. La dueña tampoco ha querido irse de Burgos sin agradecer a la ciudad todo lo vivido durante estos años: «Ha sido muy bonito compartir tantos momentos con Burgos y su gente».

El caso de Tacones es un recordatorio de la importancia de apoyar al pequeño comercio, no solo por sus productos únicos, sino también por la vida y la personalidad que aportan a nuestras calles. Cada tienda local que cierra es una pérdida para la ciudad, y un motivo más para reflexionar sobre cómo valoramos y cuidamos nuestro comercio de proximidad.

