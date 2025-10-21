BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tienda Tacones de la calle Moneda NSU

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

El comercio familiar, especializado en zapatos, moda y complementos, deja la ciudad ante las dificultades del pequeño comercio

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Martes, 21 de octubre 2025, 13:16

Comenta

Después de más de quince años formando parte del paisaje comercial del centro de Burgos, la tienda Tacones echa el cierre. Este comercio familiar, conocido por ofrecer las últimas novedades en zapatos, moda y complementos, comenzó su andadura en la Calle Vitoria, número 27, y años después abrió un segundo local en la Calle Moneda, número 6, donde finalmente se establecieron de manera definitiva tras el cierre del local de la calle Vitoria.

La propietaria ha comunicado que el cierre se debe a que la tienda no ha logrado alcanzar los beneficios económicos necesarios. No obstante, Tacones seguirá disponible a través de la tienda Calzados Diez en Madrid, y los clientes interesados podrán adquirir productos mediante su página web, por correo electrónico o por teléfono, con envío sin coste adicional. Además, cualquier vecino de Burgos que posea cupones de Tacones puede ponerse en contacto con la tienda para utilizarlos.

Noticias relacionadas

La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

Una nueva tienda de ropa abre en el centro de Burgos

Una nueva tienda de ropa abre en el centro de Burgos

La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

El cierre de Tacones también pone de relieve las dificultades que enfrenta actualmente el comercio local y de proximidad. Tal como señala su propietaria, comprar en grandes cadenas y recibir productos en casa se ha convertido en la norma, y salir por la ciudad muchas veces se reduce únicamente a disfrutar de unos pinchos, dejando de lado la experiencia de pasear y descubrir tiendas locales.

Esta situación hace que comercios con historia y arraigo en la ciudad se vean obligados a cerrar, pese a la pasión y dedicación de quienes los gestionan. La dueña tampoco ha querido irse de Burgos sin agradecer a la ciudad todo lo vivido durante estos años: «Ha sido muy bonito compartir tantos momentos con Burgos y su gente».

El caso de Tacones es un recordatorio de la importancia de apoyar al pequeño comercio, no solo por sus productos únicos, sino también por la vida y la personalidad que aportan a nuestras calles. Cada tienda local que cierra es una pérdida para la ciudad, y un motivo más para reflexionar sobre cómo valoramos y cuidamos nuestro comercio de proximidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  2. 2 Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos
  4. 4 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  5. 5 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo
  6. 6 Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»
  7. 7 Felipe VI alaba en Burgos la apuesta de las empresas familiares porque son «un pilar de la economía»
  8. 8 Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua
  9. 9 «Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad»: vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo
  10. 10 El Burgos CF ajusticia al Cádiz con un partido serio y remontando la ventaja inicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad