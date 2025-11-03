BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la tienda Textura de Burgos NSU

El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos

El establecimiento celebra tres décadas de historia en la ciudad, mientras la marca a la que pertenece alcanza los 45 años desde su creación en Barcelona

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

bURGOS

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

En pleno corazón de la Plaza Mayor de Burgos la tienda Textura cumple tres décadas como uno de los referentes del comercio burgalés dedicado al textil del hogar. Desde su apertura, este establecimiento ha acompañado a generaciones de burgaleses en la creación de espacios acogedores en sus hogares.

Su escaparate es desde hace años una parada obligada para quienes pasean por el centro. Entre colchas, sábanas, albornoces y mantas, Textura ha logrado construir una relación cercana con sus clientes, basada en la confianza y en un servicio personalizado.

Noticias relacionadas

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

A lo largo de estos treinta años, la tienda de Burgos ha mantenido intacto el espíritu con el que nació la marca, ofrecer productos que conviertan cada hogar en un refugio de bienestar. Sus estanterías reúnen desde ropa de cama y baño hasta complementos aromáticos, elaborados con materiales naturales como el algodón orgánico, el lino o el bambú.

Aniversario de marca

El aniversario burgalés coincide con otra fecha señalada para la firma, los 45 años de la creación de Textura, fundada en 1979 en el barrio de Sarrià, en Barcelona. Desde entonces, la marca ha crecido hasta contar con más de un centenar de tiendas en España, Portugal, Andorra, Bulgaria y Guatemala, manteniendo la filosofía con la que comenzó.

En Burgos, la tienda celebra estas tres décadas de trayectoria agradeciendo la fidelidad de sus clientes, con promociones especiales y una atención cercana. En un momento en el que muchos comercios locales del centro histórico han tenido que cerrar sus puertas, Textura se mantiene firme, adaptándose a los nuevos tiempos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo
  2. 2 Cuatro personas heridas tras una nueva colisión múltiple en Burgos
  3. 3 La granja de gallinas que se ampliará en un pueblo de Burgos para producir 187 millones de huevos
  4. 4 Un conductor de patinete queda inconsciente tras chocar contra un coche en un pueblo de Burgos
  5. 5 El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta
  6. 6 Herido en la cabeza un menor en un segundo accidente múltiple ocurrido en la AP-1 de Burgos
  7. 7 Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías
  8. 8 El extraño signo del pecado de Eva y Adán que preside el cementerio de Burgos
  9. 9 Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos
  10. 10 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos

El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos