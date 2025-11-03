El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos El establecimiento celebra tres décadas de historia en la ciudad, mientras la marca a la que pertenece alcanza los 45 años desde su creación en Barcelona

En pleno corazón de la Plaza Mayor de Burgos la tienda Textura cumple tres décadas como uno de los referentes del comercio burgalés dedicado al textil del hogar. Desde su apertura, este establecimiento ha acompañado a generaciones de burgaleses en la creación de espacios acogedores en sus hogares.

Su escaparate es desde hace años una parada obligada para quienes pasean por el centro. Entre colchas, sábanas, albornoces y mantas, Textura ha logrado construir una relación cercana con sus clientes, basada en la confianza y en un servicio personalizado.

A lo largo de estos treinta años, la tienda de Burgos ha mantenido intacto el espíritu con el que nació la marca, ofrecer productos que conviertan cada hogar en un refugio de bienestar. Sus estanterías reúnen desde ropa de cama y baño hasta complementos aromáticos, elaborados con materiales naturales como el algodón orgánico, el lino o el bambú.

Aniversario de marca

El aniversario burgalés coincide con otra fecha señalada para la firma, los 45 años de la creación de Textura, fundada en 1979 en el barrio de Sarrià, en Barcelona. Desde entonces, la marca ha crecido hasta contar con más de un centenar de tiendas en España, Portugal, Andorra, Bulgaria y Guatemala, manteniendo la filosofía con la que comenzó.

En Burgos, la tienda celebra estas tres décadas de trayectoria agradeciendo la fidelidad de sus clientes, con promociones especiales y una atención cercana. En un momento en el que muchos comercios locales del centro histórico han tenido que cerrar sus puertas, Textura se mantiene firme, adaptándose a los nuevos tiempos.

