El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral La patronal ha recordado que ha participado activamente en el mecenazgo que hace posible la obra y subraya su confianza en que la instalación definitiva se realice conforme al plan inicial

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha solicitado formalmente al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que las nuevas puertas de la Catedral, realizadas por el artista Antonio López, sean colocadas en el lugar para el que fueron concebidas y diseñadas: la portada de la fachada de Santa María.

En una carta remitida al prelado, el presidente de FAE, Nacho San Millán, expresa el «firme apoyo» del empresariado burgalés al proyecto, que considera «una aportación doblemente valiosa, espiritual y productiva, para la ciudad y su tejido empresarial». La patronal recuerda que ha participado activamente en el mecenazgo que hace posible la obra, y subraya su confianza en que la instalación definitiva se realice conforme al plan inicial. «Con plena conciencia del extraordinario valor patrimonial de la Seo burgalesa, confiamos y solicitamos que estas puertas sean instaladas en el lugar para el que fueron concebidas», señala San Millán en su misiva.

FAE reclama además «claridad» en la decisión final sobre la ubicación, y pide que el Arzobispado, en diálogo con las instancias patrimoniales competentes, fije de manera definitiva el destino de las piezas, «de modo que los feligreses, la ciudadanía y la opinión pública burgalesa puedan valorar por sí mismos esta obra monumental».

Motor de atracción turística

La organización insiste en que no existe ningún informe público vinculante que impida su colocación en la fachada principal, y defiende que la obra «no solo enriquece el patrimonio espiritual y cultural» de Burgos, sino que constituye «un motor de atracción turística, proyección internacional y estímulo económico local».

San Millán ofrece la colaboración de FAE en las acciones que la Archidiócesis considere oportunas para la colocación, inauguración o difusión de las puertas, e incluso propone que puedan exponerse de forma temporal frente a las actuales hasta que se resuelva su emplazamiento definitivo.

«Burgos no puede desaprovechar la oportunidad de acoger una obra de arte de primer nivel», concluye el presidente de la patronal, quien apela al «consenso social y la transparencia», como claves para poner en valor esta creación de Antonio López.