Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando dos agentes de la Policía Nacional dieron el alto a un taxi en el que viajaba el sujeto portando una mochila que resultó contener anfetamina y cocaína

Gloria Díez Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:38

Un hombre se enfrenta a una petición de diez años de cárcel tras ser interceptado dentro de un taxi portando un kilo de droga, huir de los policías y agredirles posteriormente cuando le dieron el alto. El suceso ocurría el pasado 12 de marzo sobre las 21:20 horas, cuando dos agentes de la Policía Nacional de Burgos vieron a un varón saliendo con una mochila de un portal de la calle Vitoria para montarse en un taxi. El sujeto levantó las sospechas de los los policías, que decidieron seguir al vehículo.

Según explicaban entonces fuentes de la policía, la detención se produjo «sin investigación previa y gracias a la experiencia e iniciativa de unos agentes que, mientras estaban de patrulla, observaron a un hombre en actitud sospechosa saliendo de su domicilio con una mochila a la espalda y subiendo a un taxi».

Los policías dieron el alto al taxi en la calle Esteban Sáez de Alvarado y en ese momento el acusado se bajó presuntamente del vehículo dándose a la fuga. Cuando los agentes le alcanzaron se produjo un forcejeo y, cuando iban a cachearle, intentó escapar de nuevo volviendo a forcejear con los agentes. Al ser introducido en el vehículo policial, habría propinado una patada a la puerta que hirió en la mano de uno de los policías. El otro agente sufrió contusiones en ambas manos pero el sujeto finalmente fue reducido.

Precio en el mercado de la droga incautada

Según el escrtio de la Fiscalía, la policía halló en la mochila que portaba una bolsa que contenía 897,50 gramos de anfetamina con un valor en el mercado clandestino de 8.446,64 euros. También portaba el acusado en la mochila un envoltorio que contenía 3,37 gramos de cocaína, con un valor en el mercado clandestino de 328,50 euros. Esta droga estaría destinada al consumo de terceros. Tras su detención y puesta a disposición judicial en Burgos, el acusado entró en prisión provisional el pasado 13 de marzo.

De cara a la celebración del juicio la Fiscalía solicita para él diez años de prisión. Por un lado, se enfrenta a nueve años por un delito contra la salud pública por tenencia para el tráfico de sustancias y, por otro, a un año más de cárcel por un delito de resistencia a agentes de la autoridad.

Por las lesiones causadas presuntamente a los dos agentes que le detuvieron, la acusación pide en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 320 euros para uno de los policías y de 400 euros para su compañero.