Exigen en Burgos un piso para pacientes oncohematológicos tras tres años sin respuesta La asociación Donantes de Médula de Burgos reclama un recurso temporal para pacientes que acuden al HUBU desde otras localidades de Burgos y desde la provincia de Soria para recibir tratamientos

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:24

La asociación de Donantes de Médula de Burgos lleva tres años pidiendo un piso de acogida para pacientes oncohematológicos. Por el momento, estos pacientes siguen sin contar con este recurso de apoyo, un lugar en el que puedan residir de forma temporal quienes acuden desde otras localidades para recibir tratamientos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Es una petición que lleva años impulsado esta asociación burgalesa, pero también lo piden familiares y pacientes oncohematológicos. Vanessa Pérez, presidenta de la asociación Donantes de Médula de Burgos, destaca la importancia de que la ciudad cuenta con un recurso así. Explica que es necesario este servicio porque «hay tratamientos en estos casos de cáncer que exigen que el paciente se quede cerca del hospital porque, sobre todo, pueden dar reacciones».

Pacientes oncohematológicos Los pacientes oncohematológicos son personas con cánceres de la sangre, la médula ósea o el sistema linfático, como leucemias, linfomas y mielomas. Su atención es compleja y requiere cuidados especializados, que incluyen tratamientos como la quimioterapia y la monitorización de sus condiciones para asegurar la máxima calidad de vida, tanto en entornos hospitalarios como en domicilios.

Sobre todo, se refiere a los tratamientos para determinados tipos de cáncer como leucemia, linfomas o mielomas que lo que conllevan son una fuerte bajada de defensas, por ello es recomendable y, en algunos casos, imprescindibles estar algún día cerca del hospital, porque es habitual que haya que regresar.

Ahora se quedan ingresados, lo que no es beneficioso para los pacientes

«Ahora lo que se hace es dejar ingresado un día o dos a ese paciente, pero esto entraña riesgos para personas que, mayoritariamente, son inmunodeprimidos. En el hospital están más expuestos a patógenos. Además, que una habitación de hospital no ofrece la comodidad que precisa un paciente que, a nivel psicológico, está afectado», explica Pérez.

Pacientes de varias provincias

Al hospital de Burgos acuden pacientes de todas las localidades de la provincia, incluyendo Miranda de Ebro y Aranda de Duero, además de todos los pacientes de la provincia de Soria. Muchos tienen largas distancias que, en caso de que tengan que regresar, supone un gran inconveniente.

La presidenta de la asociación de Donantes de Médula recuerda que, en Salamanca, donde está el hospital de referencia en Hematología de Castilla y León, existen ocho viviendas a disposición de los pacientes que proceden de otras provincias.

«Es el Ayuntamiento el que tiene pisos»

Por ello, desde la asociación seguirán pidiendo y reivindicando este servicio. «Llevamos tres años pidiéndolo a todo con el que nos cruzamos y seguiremos haciéndolo», asegura. «Es el Ayuntamiento el que tiene pisos, son ellos los que los pueden ceder para este fin. Cuando nos hemos reunido con ellos creen que es necesario y nos animan a que sigamos intentándolo, pero, de momento, los pacientes siguen sin pisos», añade Pérez.

Trasplante autólogo Un trasplante autólogo es un procedimiento médico en el que el propio paciente es el donante de sus células madre sanas. Las células se extraen del paciente, a menudo antes de un tratamiento de quimioterapia intensiva que destruye las células de la médula ósea dañadas o cancerosas. Después del tratamiento, las células madre previamente recolectadas se reintroducen en el cuerpo para que regeneren el sistema inmunológico.

Explica que sería la asociación quien gestionaría el piso. «Los pacientes no pasan muchos días ahí, en algunos casos, con uno es suficiente, aunque depende del tratamiento», añade. «También se podrían usar estos pisos para los trasplantes autólogos, que suelen ser estancias breves, pero exigen muchos viajes al hospital».

Residencias y pisos de la AECC

Actualmente, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cuenta con un total de 37 residencias y pisos en 23 ciudades.

Allí se acoge de manera gratuita a niños y adultos enfermos de cáncer y sus familias, cuando el tratamiento oncológico ambulatorio sea de larga duración y tengan que estar durante largos periodos fuera de su casa.