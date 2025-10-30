El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos Cañas y Tapas estrena local en plena Plaza Mayor tras su éxito en otras ciudades de España

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Un nuevo establecimiento de la cadena Cañas y Tapas acaba de abrir sus puertas en Burgos. El local, situado en pleno corazón de la ciudad, cuenta con dos accesos: uno desde el paseo del Espolón y otro desde la Plaza Mayor, lo que facilita su integración en el tránsito habitual de burgaleses y visitantes.

La marca, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo o Segovia, llega a Burgos con la intención de consolidarse como un espacio de encuentro en torno a la gastronomía española. Su propuesta incluye una carta basada en platos para compartir, tostas, bocadillos, carnes, paellas y tapas. Según la filosofía que defiende la cadena, la calidad de los ingredientes y las recetas tradicionales son el eje central de su cocina.

Ampliar Acceso a Cañas y Tapas desde El Espolón. NSU

La identidad que presenta este nuevo establecimiento gira en torno a valores como la autenticidad y el disfrute colectivo. La empresa sostiene que busca combinar tradición y modernidad, defendiendo un modelo de restauración orientado a crear espacios familiares y sociales donde la comida se experimente en grupo.

Actuaciones en directo y deportes en pantalla gigante

Además de su oferta gastronómica, este bar promete incorporar actividades culturales y deportivas. Entre ellas, actuaciones en directo y emisión de partidos de LaLiga, Champions y Copa del Rey en pantalla gigante, con el objetivo de convertir el espacio en un punto de reunión. La programación varía en función de la temporada.

La apertura de Cañas y Tapas en Burgos se suma al creciente interés por reforzar las zonas céntricas con propuestas dirigidas tanto a vecinos como a turistas. La ubicación estratégica, entre el paseo más emblemático de la ciudad y la principal plaza urbana, abre al establecimiento la posibilidad de captar público diverso en un entorno de gran afluencia.

El nuevo restaurante quiere posicionarse dentro del mapa hostelero burgalés apostando por un formato que combina restauración, socialización y ocio. Su evolución dependerá de la respuesta del público local y del interés que pueda generar más allá del atractivo de la marca.

Temas

Gastronomía

Hostelería