BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a Cañas y Tapas desde la Plaza Mayor. NSU

El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

Cañas y Tapas estrena local en plena Plaza Mayor tras su éxito en otras ciudades de España

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:41

Comenta

Un nuevo establecimiento de la cadena Cañas y Tapas acaba de abrir sus puertas en Burgos. El local, situado en pleno corazón de la ciudad, cuenta con dos accesos: uno desde el paseo del Espolón y otro desde la Plaza Mayor, lo que facilita su integración en el tránsito habitual de burgaleses y visitantes.

La marca, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo o Segovia, llega a Burgos con la intención de consolidarse como un espacio de encuentro en torno a la gastronomía española. Su propuesta incluye una carta basada en platos para compartir, tostas, bocadillos, carnes, paellas y tapas. Según la filosofía que defiende la cadena, la calidad de los ingredientes y las recetas tradicionales son el eje central de su cocina.

Acceso a Cañas y Tapas desde El Espolón. NSU

La identidad que presenta este nuevo establecimiento gira en torno a valores como la autenticidad y el disfrute colectivo. La empresa sostiene que busca combinar tradición y modernidad, defendiendo un modelo de restauración orientado a crear espacios familiares y sociales donde la comida se experimente en grupo.

Actuaciones en directo y deportes en pantalla gigante

Además de su oferta gastronómica, este bar promete incorporar actividades culturales y deportivas. Entre ellas, actuaciones en directo y emisión de partidos de LaLiga, Champions y Copa del Rey en pantalla gigante, con el objetivo de convertir el espacio en un punto de reunión. La programación varía en función de la temporada.

Noticias relacionadas

La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos

La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos

Los bonos al consumo se podrán adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre

Los bonos al consumo se podrán adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI

Entre el terror y el humor: los comercios de Burgos que se suman a celebrar Halloween

Entre el terror y el humor: los comercios de Burgos que se suman a celebrar Halloween

La apertura de Cañas y Tapas en Burgos se suma al creciente interés por reforzar las zonas céntricas con propuestas dirigidas tanto a vecinos como a turistas. La ubicación estratégica, entre el paseo más emblemático de la ciudad y la principal plaza urbana, abre al establecimiento la posibilidad de captar público diverso en un entorno de gran afluencia.

El nuevo restaurante quiere posicionarse dentro del mapa hostelero burgalés apostando por un formato que combina restauración, socialización y ocio. Su evolución dependerá de la respuesta del público local y del interés que pueda generar más allá del atractivo de la marca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos
  2. 2 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  3. 3 Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos
  4. 4 De la Rosa abandonará el Ayuntamiento de Burgos el próximo martes
  5. 5 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  6. 6 Campofrío vende el 75% del matadero a Vall Companys
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  9. 9 Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre
  10. 10 Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos