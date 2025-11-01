Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuó 278 autopsias en 2024 en la provincia

Las caídas accidentales y los suicidios son dos de las causas de muerte violenta más investigadas por los forenses en la provincia. Según el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Burgos en su memoria anual de 2024 recién publicada, fueron 278 autopsias las practicadas durante el año pasado, 141 de ellas evidenciaron muerte natural, 118 violenta y otras 19 se encuentran en estudio para determinar su etiología.

Si se compara con el año anterior, los datos no distan mucho entre sí. Disminuyen los estudios por muerte natural y aumenta ligeramente el número de muertes violentas. En 2023 se practicaron 256 autopsias en Burgos (22 menos que en 2024) y de ellas se concluyó que 145 correspondieron a muerte natural y otras 111 a muerte violenta. Si se echa la mirada un poco más atrás en el tiempo, se puede comprobar que los parámetros tampoco han variado demasiado, aunque los suicidios siguen yendo en aumento.

Se observa un aumento de los homicidios (pasan de tres a cinco) y también de los suicidios, que en 2024 ascendieron a 37 frente a los 29 de 2023 y los 31 de 2019. El primer homicidio de 2024 en Burgos fue el del joven vallisoletano Sergio Delgado, que murió tras recibir un puñetazo en La Flora el 25 de febrero. Los forenses determinaron que el fallecimiento se produjo por traumatismo, el único ocurrido de esta forma el año pasado. Otros tres crímenes fueron cometidos con arma blanca y el quinto no se ha concretado.

Un 2024 que fue especialmente negro en cuanto sucesos se refierecon más muertes violentas y en extrañas circunstancias que en años anteriores. Llama la atención que 19 casos permanecen en estudio sin que se haya podido determinar por el momento el origen del deceso.

Más muertos por caídas que por accidentes de tráfico en Burgos

Las caídas son la causa de muerte más habitual entre las catalogadas como accidentales en Burgos, por encima de los siniestros viales. En 2024 fueron 30 las personas que perdieron la vida por esta causa frente a las 19 que lo hicieron en accidente de tráfico. Otras cuatro personas murieron atropelladas y ocho por intoxicación. Además, las caídas se cobran la vida de más hombres que mujeres en la provincia.

Si parecía que los suicidios en la provincia habían disminuido en 2023, en 2024 volvieron a repuntar con 37 casos frente a los 29 del año anterior. Las autopsias determinaron que las acciones autolíticas más utilizadas en Burgos son los ahorcamientos (14 casos) y las precipitaciones (13). Seis se produjeron mediante intoxicación y dos con arma de fuego.

Del total de autopsias que se llevaron a cabo en Burgos el pasado año, 170 se corresponden a la capital y el resto, 108, a la provincia.

Sobredosis o intoxicación por drogas

Según la memoria del Instituo de Medicina Legal y Forense, en el año 2024 las personas que perdieron la vida por una intoxicación o reacción a algún tipo de sustancia o droga fueron 13 en la provincia de Burgos.

Aumenta este tipo de muertes aunque levemente, ya que en el año 2023 se registraron diez fallecimientos por esta causa, y se sitúan por debajo del 2022, cuando fueron 15 decesos relacionados con el consumo de drogas.

Víctimas de agresiones

Aunque en el imaginario colectivo el trabajo forense se relaciona sobre todo con la realización de autopsias, lo cierto es que estos médicos no solo trabajan con cadáveres. También se encargan, entre otras actividades, de evaluar a víctimas de agresiones, de violencia de género o intrafamiliar, de accidentes, de realizar informes psiquiátricos y de ir a juicios.

Durante el 2024 los forenses completaron 1.538 reconocimientos en la provincia de Burgos relacionados con lesiones además de otros 860 informes de psiquiatría forense y 41 de agresiones sexuales. A lo largo del año también acudieron a 687 citaciones judiciales.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que da cobertura a la provincia de Burgos cuenta con diez médicos forenses, tres auxiliares de autopsias, cuatro psicólogos, cuatro trabajadores sociales y dos educadores. Además de cuatro funcionarios, uno de Gestión Procesal y Administrativa, otros dos del Cuerpo de Tramitación Procesal y uno más del Cuerpo de Auxilio Judicial.