El Fórum Evolución duplica su facturación en dos años con un crecimiento del 98,9%

La Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) ha presentado este viernes, 26 de septiembre, en el transcurso de su Consejo de Administración, unos resultados que confirman la transformación registrada en los dos últimos años. El Fórum Evolución ha incrementado su facturación en un 98,9% desde 2023, consolidándose como el gran referente del balance económico de la entidad y marcando un antes y un después en su trayectoria reciente.

Con una ejecución del 76% del presupuesto anual a 31 de agosto, ProBurgos alcanza los 1,63 millones de euros de ingresos acumulados, anticipando un cierre de ejercicio histórico y reflejando la eficacia de la gestión actual, que ha situado a la Sociedad en cifras récord en apenas dos ejercicios.

El crecimiento no se limita al Fórum: el parking del Complejo de la Evolución Humana también ha experimentado una evolución muy positiva, con más de 659.000 euros de recaudación hasta agosto y una ejecución superior al 70% del presupuesto anual. La suma de ambas áreas sitúa a ProBurgos en niveles nunca alcanzados en su serie histórica.

Actividad récord

El Fórum Evolución ha mejorado de forma exponencial en todos sus indicadores. El volumen global de actividad en los dos primeros cuatrimestres de 2025 ha crecido un 85% respecto a 2023. En este sentido, la actividad cultural ha duplicado su programación respecto a 2023, pasando de 26 a 53 actividades. La actividad congresual también se ha intensificado: de 7 congresos en 2023 se ha pasado a 13 en 2025, con un salto de asistentes de 13.000 a más de 30.000.

El número de asistentes global al Fórum Evolución se ha duplicado en dos años: de 71.000 en 2023 a 142.000 en 2025. Las previsiones apuntan a un nuevo récord histórico al cierre de 2025 y una consolidación de la tendencia al alza en 2026.

Reconocimiento nacional

El Fórum Evolución Burgos ha sido reconocido como el Mejor Espacio para Eventos de España en los Premios Eventoplus 2025, los galardones más prestigiosos del sector MICE. El palacio de congresos burgalés obtuvo el oro en la gala celebrada en Madrid Arena el pasado 17 de septiembre, imponiéndose a espacios de referencia como Callao City Lights (Madrid) y Mirador Torre Glòries (Barcelona).

El jurado, formado por 23 profesionales de prestigio, evaluó más de 250 candidaturas siguiendo criterios de transparencia y calidad. Este reconocimiento constituye un importante respaldo a la labor desarrollada en Burgos y sitúa a la ciudad en la élite nacional de los congresos y eventos.

La presentación de candidaturas a estos premios implica siempre un coste administrativo y de participación, común a todas las sedes que concurren. Conviene subrayar que en anteriores etapas del Fórum Evolución también se aspiró a estos premios en varias ocasiones, con costes similares, obteniendo la plata en 2015 y 2020 y manteniendo presencia continuada en la gala. La diferencia es que en 2025, por primera vez, Burgos ha logrado el oro, situándose en lo más alto del reconocimiento nacional.

El balance confirma que en apenas dos años ProBurgos ha dado un salto histórico, tras una etapa de resultados limitados que mantenía a la entidad lejos de su potencial. La gestión actual ha revertido esa situación y ha colocado a la Sociedad en máximos, abriendo un nuevo tiempo de crecimiento, ambición y liderazgo para Burgos.

