El Fórum Evolución gana el Oro en los Premios Eventoplus
El auditorio burgalés obtiene el reconocimiento a 'Mejor Espacio para Eventos' en la vigésima edición de los galardones por delante de Madrid y Barcelona
Burgos
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:18
El Fórum Evolución Burgos ha recibido el Oro en la categoría 'Mejor Espacio para Eventos' en los Premios Eventoplus 2025, considerados los más prestigiosos de la industria de reuniones y eventos en España y Portugal. El galardón fue anunciado en la gala celebrada en el Madrid Arena, que reunió a más de 1.200 profesionales del sector.
En esta edición, el Fórum Evolución competía con Callao City Lights, de Madrid y el Mirador Torre Glòries, de Barcelona, imponiéndose finalmente en una categoría que reconoce la versatilidad, estética, capacidad y flexibilidad de los principales espacios de referencia de la península ibérica.
