El Fórum Evolución gana el Oro en los Premios Eventoplus

El Fórum Evolución Burgos ha recibido el Oro en la categoría 'Mejor Espacio para Eventos' en los Premios Eventoplus 2025, considerados los más prestigiosos de la industria de reuniones y eventos en España y Portugal. El galardón fue anunciado en la gala celebrada en el Madrid Arena, que reunió a más de 1.200 profesionales del sector.

En esta edición, el Fórum Evolución competía con Callao City Lights, de Madrid y el Mirador Torre Glòries, de Barcelona, imponiéndose finalmente en una categoría que reconoce la versatilidad, estética, capacidad y flexibilidad de los principales espacios de referencia de la península ibérica.

