Ampliar Emilio de Domingo, presidente Fundación Círculo, Javier Contreras, autor de la muestra, Laura Sebastián, directora General Fundación Círculo. Fundación Círculo/ Agencia Rives

El fotógrafo de Burgos que expone su particular mirada sobre París Con 'París... moi non plus' Javier Contreras muestra su visión sobre la capital francesa. La muestra se puede visitar hasta el 2 de mayo