Se dan a la fuga los tres ocupantes de un turismo tras empotrarlo contra una farola en Villalonquéjar Imagen del vehículo siniestrado / Alba Herrero Un turismo ha sufrido un accidente, esta tarde, en la calle Alfoz de Bricia y sus tres ocupantes lo han abandonado en el lugar | Policía Local realizará las investigaciones oportunas para esclarecer lo ocurrido PATRICIA CARRO y ALBA HERRERO Burgos Jueves, 8 agosto 2019, 19:37

Accidente con fuga. En el Polígono de Villalonquéjar se ha producido esta tarde un suceso de lo más curioso, y que podría quedar en anécdota si no fuera por la gravedad que supone sufrir un accidente de tráfico. Sobre las cuatro de la tarde, un turismo de la marca BMW ha impactado contra una farola en la calle Alfoz de Bricia, en dirección al centro de la zona industrial, tras la salida de la rotonda.

Hasta ahí todo normal. No es el primer accidente que se registra en esa vía, como en cualquier otra de la ciudad, y no sería el primer vehículo que acaba empotrado contra una farola. Lo llamativo del caso es que los tres ocupantes del turismo, no uno, ni dos si no tres, se han largado de la zona, dejando abandonado el BMW, que presenta un importante impacto en el lateral delantero izquierdo y en la luna.

El suceso ha movilizado a varias dotaciones de Policía Local, Policía Nacional y Bomberos de Burgos, estos últimos avisados para labores de limpieza en la calzada. También se ha visto en el lugar una ambulancia, si bien en principio no se ha atendido a nadie pues, según informa Policía Local, los tres ocupantes ya se habían dado a la fuga por la zona de Villatoro.

Ahora, Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. De momento saben que el vehículo no consta como sustraído y se realizará una inspección ocular y las correspondientes investigaciones para saber de dónde venía, quiénes eran sus ocupantes, dónde han ido y por qué han abandonado el coche tras sufrir el accidente.