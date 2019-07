El Gobierno socialista en Burgos acudirá a los actos religiosos pero con cambios Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos. / Andrea Ibáñez El alcalde De la Rosa pretende que imperen «la normalidad» y la «racionalidad» BURGOS CONECTA Burgos Martes, 2 julio 2019, 18:18

El gobierno socialista del Ayuntamiento de Burgos seguirá acudiendo a actos religiosos vinculados a tradiciones de la ciudad pero procurará «una presencia ajustada» y con algunos cambios en el protocolo, según ha informado al arzobispo, Fidel Herráez, el alcalde, Daniel de la Rosa.

El primer edil ha insistido en que quiere tratar la posibilidad de esos cambios con el propio arzobispo y ha asegurado que pretende que imperen «la normalidad» y «la racionalidad», como recoge EFE.

De hecho, el arzobispo ha recordado que conocía de antes a Daniel de la Rosa como concejal de la oposición, y ha afirmado que mantienen una «buena relación» porque a los dos les gusta «hablar claro». En este sentido, ha apuntado que todos los que prestan servicios concretos a la sociedad «deben trabajar por el bien común y actuar de forma complementaria».

De la Rosa ha asegurado al arzobispo que el Ayuntamiento de Burgos seguirá colaborando con la Fundación para el VIII Centenario de la Catedral, a la que este año aporta 500.000 euros, y se ha comprometido a incrementar esa cuantía en el ejercicio próximo y aún más en 2021, cuando se celebra de hecho el centenario.

Lo que el alcalde no considera una prioridad y, por tanto, no acometerá en los primeros meses de su mandato es «cambiar el mobiliario» del Ayuntamiento, lo que incluye la retirada del Cristo que preside el salón de plenos, aunque él mismo lo planteó al pleno en el anterior mandato. De la Rosa ha recordado que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y no pretende imponer nada, por lo que la retirada de esa imagen se realizaría a partir de un consenso con el resto de grupos.