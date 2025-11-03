BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Una ambulancia se ha desplazado al lugar para atender a la joven herida.

Herida una joven en el accidente entre dos coches en Burgos

El suceso ha ocurrido en Capiscol a las 14:15 horas este lunes

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:46

Una joven ha resultado herida este lunes por la mediodía en un accidente de tráfico en Burgos capital. El suceso ha ocurrido a las 14:15 horas, cuando el 112 recibía una llamada informando de la colisión entre dos turismos en el puente de Capiscol, en dirección hacia Gamonal.

El alertante solicitaba asistencia para la ocupante de uno de los vehículos, una joven de 25 años, que se encontraba mareada. El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para atender a la herida.

